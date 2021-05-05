Официальной причиной смерти принца Филиппа была не болезнь. Королевский врач сделал заявление

Спустя месяц глава королевской медицинской службы выдал свидетельство о смерти принца Филиппа. Причиной кончины супруга королевы стала вовсе не болезнь

В свидетельстве о смерти принца Филиппа, на гробу которого Елизавета II оставила записку, говорится, что он умер от старости. Несмотря на то, что супруг Ее Высочества перенес инфекцию и заболевание сердца, в связи с чем ему сделали операцию на сердце, во дворце не считают это причиной кончины.

Как сообщает The Daily Telegraph, смерть принца Филиппа засвидетельствовал сэр Хью Томас – глава королевской медицинской службы и лечащий врач королевской семьи с 2014 года. В Великобритании термин "старость" в свидетельстве о смерти указывают, когда покойному было более 80 лет.

Принц Филипп Фото: Getty Images

В свидетельстве о смерти написано полное имя принца Филиппа: "Его Королевское Высочество принц Филипп, герцог Эдинбургский, ранее известный как принц Греции и Дании Филиппос, ранее известный как Филипп Маунтбеттен".

Напомним, что 17 февраля принц Филипп был госпитализирован в частную больницу короля Эдуарда VII по причине недомогания. Затем он продолжил лечение от неназванной инфекции уже в государственной больнице Святого Варфоломея. Там же принц Филипп прошел обследование на сердце, а в начале марта стало известно, что его прооперировали. 10 июня королевская семья готовилась отпраздновать 100-летие принца Филиппа, но 9 апреля он скончался.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес в ярком боди выступила на вечере принца Гарри.

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