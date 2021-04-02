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Одна из сестер Кардашьян показала фото кольца с огромным камнем. Ждем свадьбу?

Сегодня, 16:18

Хлое спровоцировала слухи о помолвке

36-летняя Хлое Кардашьян, которую раскритиковали за использование фотошопа, опубликовала фотографию своего трендового радужного маникюра, но все наше внимание привлекло кольцо на пальце знаменитости. Размер камня на украшении впечатляет!

В Instagram-профиле Хлое под новым постом бушуют споры и разговоры о бриллианте, украсившим ее безымянный палец. Поклонники звезды уверены, что она собирается замуж за своего экс-бойфренда Тристана Томпсона.

Фото: instagram.com/khloekardashian

Хлои подписала сообщение рядом разноцветных эмодзи в виде сердечек, а Томпсон оставил кокетливый комментарий с сердечком.

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"Это бриллиант из "Титаника"?", "Помолвочное кольцо!", "Скажи нам, что ты помолвлена, не говоря о том, что ты помолвлена", – пишут комментаторы.

Хлое и Тристан с дочкой Тру
Фото: instagram.com/khloekardashian

У Хлое Кардашьян и Тристана Томпсона есть двухлетняя дочь Тру. В 2018 году, когда Хлое была беременна, Томпсон изменил ей.

В 2019 году влюбленные расстались, но вскоре дали своим отношениям второй шанс. Сейчас, по словам Хлое, они друзья. Слухи о помолвке Кардашьян не комментирует.

Даже если Хлое Кардашьян задумала свадьбу, наверняка ей не хочется выходить замуж во время карантина. Кстати, о главных пунктах локдауна, действующего в Украине сейчас, рассказал Дед Панч в новом выпуске своего YouTube-шоу.

Напомним, что ранее Ким Кардашьян дала первое интервью после новости о разводе с Канье.

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