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Один пластический хирург? Валерия Леонтьева перепутали с Надеждой Бабкиной

Сегодня, 19:19

В Сети считают, что певец сделал еще несколько пластических операций

Если Мадонну перепутали с Марадона из-за созвучных имен, то российского певца Валерия Леонтьева с российской певицей Надеждой Бабкиной – из-за внешнего вида. Певец Николай Басков опубликовал в Instagram совместный снимок с Валерием Леонтьевым и Александром Реввой, который был сделан на съемках программы "Привет, Андрей". Поклонники подумали, что на фото Надежда Бабкина.

В Сети предположили, что 71-летний певец слишком увлекся пластическими операциями.

Валерий Леонтьев
Валерий Леонтьев
Фото: instagram.com/nikolaibaskov

"Бабкина будет в шоке, увидев двойник", "Почему Леонтьев так похож на Бабкину?", "Я думала, только мне показалось, что Валерий Леонтьев похож на Надежду Бабкину. Ну извините" , – написали пользователи.

Отметим, что Валерий Леонтьев принял участие в концерте "Песня года", на котором выступили София Ротару, Ани Лорак, Таисия Повалий.

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