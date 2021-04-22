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Один из организаторов голой фотосессии в Дубае освобожден из СИЗО – СМИ

Сегодня, 14:50

Одним из вероятных организаторов фотосессии с голыми украинскими и российскими моделями в Дубае является российский предприниматель Алексей Концов

Один из вероятных организаторов "голой" фотосессии в Дубае Алексей Концов сегодня прибудет в Москву – мужчину освободили из дубайского СИЗО, сообщает Telegram-канал Mash.

"Алексея Концова, задержанного после "голой" фотосессии в Дубае, выпустили из тюрьмы. По нашей информации, основатель компании "Инвольта" уже сел на самолет в Москву и сегодня вечером будет на родине", – говорится в сообщении.

Алексей Концов и модели в Дубае
Алексей Концов и модели в Дубае
Фото: Facebook

Отметим, что кроме Алексея еще одним организатором фотосессии считается американский финансист украинского происхождения Виталий Гречин.

Ранее сообщалось, что Алексей и Виталий до сих пор пребывают в СИЗО в Дубае, модели же, которые принимали участие в съемке, уже были депортированы на родину.

Напомним, 3 апреля голые модели устроили фотосессию на балконе в мусульманском Дубае (ОАЭ) и были арестованы представителями местных правоохранительных органов. Фотографии и ролики вскоре появились в социальных сетях и вызвали резонанс.

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