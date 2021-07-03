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Общественные организации поставили ультиматум Atlas Weekend из-за Валерия Меладзе

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
3 июля, 09:51
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Выступление Валерия Меладзе в Украине анонсировано в рамках фестиваля Atlas Weekend, который пройдет с 6 по 11 июля. Но состоится ли оно?
Общественные организации призвали Atlas Weekend отказаться от участия в фестивале Меладзе
Общественные организации призвали Atlas Weekend отказаться от участия в фестивале Меладзе / Фото: instagram.com/meladzevalerian

Еще в мае стало известно, что российский певец Валерий Меладзе выступит на Atlas Weekend-2021. Тогда в соцсетях многие решили, что это шутка, но оказалось – наоборот.

Чем заняться этим летом, кроме Atlas Weekend? Все самые интересные идеи собраны в нашем календаре летних лайфхаков. Обязательно загляните!

Напомним, что Валерий Меладзе принимал участие в закрытой вечеринке у Виктора Лукашенко, где для семьи президента Беларуси также пели Вера Брежнева и Григорий Лепс.

Теперь украинские общественные организации призвали организаторов музыкального фестиваля Atlas Weekend отказаться от выступления певца Валерия Меладзе и других российских артистов в этом году.

"Мы были поражены анонсированной участием в фестивале российского певца Валерия Меладзе, который отметился выступлениями на частных концертах для семьи и соратников самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко", – говорится в заявлении , подписанном рядом ОО, сообщает "Детектор медиа".

В свою очередь эти общественные организации также отказываются принимать участие в фестивале в рамках проекта "Містечко ГО".

"Мы не видим возможности рассказывать на фестивале Atlas Weekend о важности общественной активности, реформы и свою деятельность, если в этом же фестивале принимают участие артисты, которые служат авторитарному режиму. Призываем организаторов Atlas Weekend отказаться от участия российских артистов, которые служат авторитарному режиму", – говорится в заявлении.

Смотрите репортаж с красной дорожки церемонии Viva.Awards:

Ранее мы рассказывали, как в сети отреагировали на участие Меладзе в Atlas Weekend-2021.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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