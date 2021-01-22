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Мика Ньютон призналась, как у нее обнаружили рак

Сегодня, 13:37

Певица рассказала о первых симптомах онкологии

Недавно Мика Ньютон рассказала о поставленном страшном диагнозе во время лечения рака. Теперь певица решили поделиться подробностями, как она узнала об онкологии и о своем самочувствии.

В Instagram певица рассказала о первых симптомах рака. Она отметила, что рак сделал ее незащищенной. У нее начал вздуваться живот, как на шестом месяце беременности. Артистка все списывала на свою диету.

"Я пошла на горячую йогу, отказалась от углеводов. Но я также думала, что я ленивая и не хочу больше тренироваться, чтобы вернуть свой плоский живот", – вспомнила Ньютон.

Мика Ньютон
Мика Ньютон
Фото: instagram.com/mikanewton

Певица призналась, что чувствовала себя растерянной и не знала, что делать.

"Я даже обращалась за экстренной помощью в апреле 2019 года, где мне сказали, что я просто должна питаться "чище", что я и сделала… но ничего не помогало, и я была очень жестока к себе… продолжала заниматься горячей йогой, пока не узнала, что у меня рак", – рассказала артистка.

Из-за стресса и операций певица не могла работать. Потом случился коронавирус и, по словам Ньютон, она чувствовала себя проигравшей. Сейчас самочувствие артистки уже лучше и она старается вернуть уверенность себе.

"Я чувствую себя лучше, но не на все 100%! Будьте добры к себе, и это нормально — чувствовать все, что вы чувствуете прямо сейчас", – написала Мика Ньютон

Напомним, что в 2018 году Мика Ньютон вышла замуж за американца.

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