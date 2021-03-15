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Обнаженное фото мужа Королевой раскритиковали в Сети: "Это дно"

Сегодня, 12:21

Многие поклонники не оценили пикантное фото Тарзана

Семью Наташи Королевой часто критикуют в Сети. В этот раз досталось мужу певицы Сергею Глушко, более известному как Тарзан. Подписчики стриптизера не оценили его новое фото.

В Instagram Сергей опубликовал откровенный снимок, на котором он позирует обнаженным. Под новым фото он решил поразмышлять об искусстве. Он считает, что построение красивого тела гораздо сложнее, чем рисование.

"Вот сижу и думаю, почему люди считают рисование искусством, а построение красивого тела нет? Ведь второе гораздо сложнее. Сначала была красота тела, а потом уже родилось желание его нарисовать", — поделился мыслями артист.

Тарзан
Тарзан
Фото: instagram.com/tarzan___official

Подписчики в Сети не оценили фото мужа Наташи Королевой.

"Опять срамота", "Дааа, Тарзан уже не тот", "Это дно","Самое лучшее это поработать с головой, с телом уже отработано", – написали подписчики.

Ранее мама Наташи Королевой обвинила Малахова в изменах Тарзана.

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