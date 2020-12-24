Обнаженная Лана Дель Рэй встречает волков в тизере ее нового альбома. Вы должны это увидеть
В начале 2021 года певица выпустит новый сингл
Американская певица Лана Дель Рей, которая выходит замуж за парня с сайта знакомств, объявила дату релиза первого сингла Chemtrails Over the Country Club из ее нового альбома. Певица поделилась тизерным эффектным видео. В ролике певица предстает в соблазнительных кинематографических образах, появляется обнаженной и поет соблазнительным, "шаманским" голосом.
Трек выйдет 11 января. Также в этот же день певица запустит предзаказ на свой новый альбом Chemtrails Over the Country Club.
В комментариях поклонники и артисты Ланы Дель Рэй оценили тизер.
"Королева, с нетерпением жду".
"Мой самый сладкий персик".
"Отличная попа".
Ранее Лана Дель Рэй исполнила гимн "Ливерпуля" – знаменитую песню You’ll Never Walk Alone.
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