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Обнаженная Лана Дель Рэй встречает волков в тизере ее нового альбома. Вы должны это увидеть

Сегодня, 12:15

В начале 2021 года певица выпустит новый сингл

Американская певица Лана Дель Рей, которая выходит замуж за парня с сайта знакомств, объявила дату релиза первого сингла Chemtrails Over the Country Club из ее нового альбома. Певица поделилась тизерным эффектным видео. В ролике певица предстает в соблазнительных кинематографических образах, появляется обнаженной и поет соблазнительным, "шаманским" голосом.

Трек выйдет 11 января. Также в этот же день певица запустит предзаказ на свой новый альбом Chemtrails Over the Country Club.

A post shared by Lana Del Rey (@lanadelrey)

В комментариях поклонники и артисты Ланы Дель Рэй оценили тизер.

"Королева, с нетерпением жду".

Скриншот Instagram

"Мой самый сладкий персик".

Скриншот Instagram

"Отличная попа".

Скриншот Instagram

Ранее Лана Дель Рэй исполнила гимн "Ливерпуля" – знаменитую песню You’ll Never Walk Alone.

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музыка певица Лана Дель Рей
Источник: instagram.com/lanadelrey
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