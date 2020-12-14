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Обнародовано новое рождественское фото Кейт Миддлтон и принца Уильяма с детьми

Сегодня, 12:03

Снимком поделился поклонник королевского семейства

Рождественская открытка принца Уильяма и Кейт Миддлтон была опубликована в Сети королевским поклонником. Официально этот снимок не был представлен Кенсингтонским дворцом.

Для фото Кейт и Уильям с детьми позировали, вероятно, в их резиденции Амнер Холл в Норфолке. Кадр опубликован на фан-странице герцогов Кембриджских в Facebook.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми
Фото: facebook.com/Royalty101PastAndPresent

Кейт Миддлтон и принц Уильям запечатлены вместе с тремя детьми – 7-летним Джорджем, 5-летней Шарлоттой и 2-летним Луи. Каждый одет в повседневную одежду.

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Кейт фотографировалась в бордовом джемпере и черных брюках, а принц Уильям надел зеленый свитер и синие штаны. Своих наследников супруги также одели в джемперы поверх рубашек и штаны.

О проблемах беременности Кейт Миддлтон смотрите в сюжете:

Накануне сообщалось, что Кейт Миддлтон обогнала Меган Маркл в рейтинге свадебных колец.

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Источник: facebook.com/Royalty101PastAndPresent
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