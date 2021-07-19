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О чем будет новый Секс в большом городе: болезненная зрелость и развод с разделом имущества

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
19 июля, 09:35
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Первый сериал стал культовым, ведь подарил ролевые модели миллионам женщин в возрасте 30-40 лет. Он стал культовым, но не революционным
Первый кадр из нового "Секс в большом городе"
Первый кадр из нового "Секс в большом городе" / Фото: instagram.com/sarahjessicaparker

Им по 50 и они снова на экранах! В США начались съемки продолжения культового сериала "Секс и город". Первые кадры уже попали в сеть! Бросается в глаза: главных героинь теперь – трое, а не четверо. Известная своими похождениями Саманта от съемок в новых сериях отказалась. И произошло это не без скандала. О главных сплетнях вокруг продолжения сериала и главное – сможет ли повторить оглушительный успех 90-х – далее в материале.

Такие же стильные, как когда-то, но значительно старше – разменяли шестой десяток. Первые фото со съемочной площадки разжигают интерес: как будут разворачиваться отношения главных героинь.

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Основное внимание в сериале будет приковано к Керри: она буквально грезила свадьбой. И очень страдала, когда мистер Биг, то есть жених, не доехал до алтаря.

В фильме счастливый конец, пара – женится. А в новых сериях выяснится: идеального брака не получилось: развод, раздел имущества.

Почему в сериале не будет Саманты

Саманта Джонс не появится в перезапуске "Секса в большом городе"
Саманта Джонс не появится в перезапуске "Секса в большом городе" / Фото: Getty Images

Не сложилось и с идеальной женской дружбой – в сериале не будет Саманты. Что же это за "Секс и город"? – спрашивают скептики. Ведь именно эта героиня не представляла своей жизни без похождений и не стеснялась рассказывать об этом метафорами.

Саманта еще 4 года назад объяснила свой отказ:

Мне 61, и время пришло. Другие девушки на 10 лет моложе меня, и это – их выбор.

Говорят: Ким Кэтралл было сложно с коллегами. Особенно с Сарой Джессикой Паркер, – будто она получала гонорары значительно выше. Хотя Ким играла самые откровенные сцены.

Станет ли успешная новая версия "Секс и города"

Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и другие на съемках продолжения "Секса в большом городе"
Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и другие на съемках продолжения "Секса в большом городе" / Фото: Getty Images

Все зависит от того, на чем сыграют сценаристы, считает кинокритик Андрей Алферов. Тогда сериал стал культовым, ведь подарил ролевые модели миллионам женщин в возрасте 30-40 лет. Культовым, но не революционным.

Кинокритик рассказал, что начиналось с того, что надо было обрести самостоятельность, независимость, ​​свободу, построить карьеру. А закончилась тем, что эта женщина за 40 или 50 находит молодого папика с банковским счетом.

Вероятно, говорит Алферов, ставку делают на ностальгию по предварительным образом. Но есть темы, которые могут заинтересовать аудиторию: болезненная зрелость, проблемы принятия возраста – ничем не исправишь, и не подкрасит. Миллионы женщин сталкиваются с этим с растерянностью. А значит интересно будет смотреть, насколько успешно через это проходят сами героини.

К слову, украинкам уверенность в себе начала придавать реклама. Проект #ПокажитеНас и бренд Dove создали рекламу не с идеальными моделями, как все привыкли, а с настоящей разной женской красотой. Фото обычных украинок без ретуши разместили на главных рекламных бордах столицы.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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