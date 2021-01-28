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Новая "ВИА Гра" назвала главное отличие от других участниц группы и перепела старый хит. Сравним?

Сегодня, 14:44

Новый состав "ВИА Гры" перепел песню "Антигейша"

Участницы обновленного состава группы "ВИА Гра", клип которых раскритиковали в Сети, в одном из последних интервью похвастались принципиальным отличием от их предшественниц и решили перепеть старый хит группы "Антигейша".

В интервью изданию Peopletalk Ульяна Синецкая, София Тарасова и Ксения Попова рассказали, что они все профессиональные вокалистки и это и отличает новых участниц от других составов легендарной группы

"И все мы профессиональные вокалистки. У каждой из нас хороший вокал и необычная внешность", – сказала Ульяна Синецкая.

Также девушки объяснили, почему решили перепеть именно песню "Антигейша". По их словам, это песня очень популярна среди поклонников группы, но найти в Сети ее сложно.

"ВИА Гра"
"ВИА Гра"
Фото: instagram.com/viagra_officia

"Ее нет нигде. Ни на каких платформах. Для Константина это стало сюрпризом. И мы решили дать ей вторую жизнь!", – рассказала в интервью одна из солисток.

Как утверждает София Тарасова, с голосами обновленного состава группы "ВИА Гра" песня стала еще более интересной и красивой.

Нам не составило труда найти клип на песню "Антигейша" в исполнении Надежды Грановской, Альбины Джанабаевой и Татьяны Котовой.

Предлагаем сравнить, удалось ли обновленному составу дать новую жизнь песни.

Песня "Антигейша" версия 2009 года:

Песня "Антигейша" версия 2021 года:

Ранее мы рассказывали, что сын Наташи Королевой перепел хит мамы.

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песня ВИА Гра
Источник: instagram.com/viagra_officia
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