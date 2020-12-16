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Баттл не удался: В Сети скандал из-за нового номера "Дизель Шоу" о Пушкине и Шевченко

Сегодня, 14:18

Поклонники попросили не затрагивать политику

Артисты "Дизель Шоу" решили посвятить номер поэзии и устроили поэтический баттл между Александром Пушкиным и Тарасом Шевченко. Таким образом они решили продемонстрировать разницу между менталитетом украинцев и русских. Но пользователи в Сети не оценили этот номер.

Авторы пофантазировали и представили, о чем бы говорили два классика, если бы они встретились. Актер Евгений Гашенко появился в образе Александра Пушкина, а Егор Крутоглов – Тараса Шевченко.

Смотреть номер:

"Можно подумать у вас бед меньше, чем у нас", – предположил русский классик. В ответ от Шевченко услышал: "У нас будет всегда на одну беду больше, чем у вас. Потому что вы наши соседи".

Затронули актеры "Дизель Шоу" трудности перевода с украинского на русской. Например, это касается слов "розуміти" и "понимать".

"Мы пытаемся жить по разуму, а вы — по понятиях", – сказал Шевченко.

Поклонники обвинили юмористов в русофобии. Пользователи в Сети написали: "Откровенно скатились в русофобскую пропаганду", "И "Дизель" туда же", "Разочарование "Дизель" уже не тот"

Были те, кому понравился номер. "Хороший номер!", "Мне понравилось", "Ребята молодцы", – написали поклонники.

Ранее в скандал попала Светлана Лобода.

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