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Новый фильм "Чернобыль" Данилы Козловского снова назвали "дном", а он еще даже не вышел

Сегодня, 13:46

Мы решили узнать, что вызвало гнев у зрителей

Данила Козловский выпустил трейлер своей новой драмы – "Чернобыль", премьера которой состоится уже 15 апреля.

Предыдущий анонс фильма настолько разгневал пользователей в Сети, что они назвали его "дешевой подделкой" на известный сериал "Чернобыль" от HBO. Но сами создатели российского фильма заявили, что работа над ним началась еще до премьеры сериала, а сюжет вовсе не о жестоком государственном аппарате.

Посмотрим, что на этот раз сказали пользователи после просмотра трейлера.

"Чернобыль" (2021)
"Чернобыль" (2021)
Фото: kino-teatr.ru

Сюжет фильма "Чернобыль" рассказывает об обычном пожарном Алексее, который вовсе не стремясь быть героем, вместе с инженером Валерой и военным водолазом Борисом должны предотвратить страшный исход масштабной катастрофы. Герои вынуждены спуститься в резервуар под реактор, где с каждым часом все сильнее нагревается вода.

Главные роли сыграли Данила Козловский, Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова.

Реакция на трейлер фильма "Чернобыль":

"Можно и не смотреть фильм, все понятно", – прокомментировал один из пользователей на YouTube.

Скриншот YouTube

Другого же комментатора смутило описание главного героя фильма:

"Алексей Карпушин – самый обычный пожарный в Припяти. Он фарцует, врет, флиртует с девушками направо и налево". Я правильно понял посыл, что среднестатистический советский пожарный обязательно лжец, фарцовщик и бабник? Готовится очередное ведро помоев на Советское прошлое, спасибо, ваш дерьмовый фильм дождусь в озвучке Бедкомедиана".

Скриншот YouTube

И хотя первая часть трейлера делает акцент на эмоциях и отношениях главного героя, во второй создатели попытались впечатлить накалом страстей и зрелищностью. Но сериал от HBO обойти будет сложно, что и подметил один из пользователей.

Скриншот YouTube

В комментариях также отметили неконкурентоспособность фильма.

"Почему мы – те у кого произошла эта катастрофа и народ который принимал участие в ее устранении не можем снять хотя бы то же самое, что HBO в своем одноименном сериале".

Скриншот YouTube
Скриншот YouTube
Скриншот YouTube
Скриншот YouTube

Смотрите трейлер фильма "Чернобыль" Данилы Козловского:

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