"Новорічна ніч на каналі Україна" стала лучшим новогодним шоу на YouTube

В съемках новогоднего шоу приняли участие ТОП-артисты украинского шоу-бизнеса

Полная версия звездного шоу "Новорічна ніч на каналі Україна" собрала рекордные 2,5 млн просмотров на YouTube – это самый высокий показатель среди полных YouTube-версий новогодних проектов украинских телеканалов 2021 года. Также, более недели грандиозное шоу телеканала "Украина" уверенно держалось в топ-10 трендов YouTube.

Масштабный проект объединил в себе грандиозный концерт на Михайловской площади Киева, ведущей которого стала Королева ночи Оля Полякова, и звездное караоке с фееричным Владимиром Остапчуком.

"35 самых крутых украинских и мировых хитов, самая технологичная и масштабная сцена на открытой площадке в Европе, веселые розыгрыши, неожиданные конкурсы, отборный юмор и изысканный перформанс – в нашем шоу мы создали яркий развлекательный коктейль хорошего настроения и праздничного чуда и этим точно попали в ожидания диджитал-аудитории. И как мы видим по просмотрам различных мировых шоу, такая зажигательная атмосфера легкости и драйва – это сегодня один из главных трендов", – комментирует директор департамента развлекательных программ телеканала "Украина" Анатолий Сябро.

Напомним, премьера шоу "Новорічна ніч на каналі Україна" состоялась 31 декабря в 20:00, в эфире проект посмотрели более 7,5 млн украинцев

Напомним, в оригинальном шоу "Маска" появится роскошный царь зверей – мифический черный Лев. Ранее мы рассказывали, что главный секрет шоу "Маска" охраняют бодигарды.

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