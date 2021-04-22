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Новая собственница "Мисс Украина" анонсировала конкурс красоты в октябре

Призовой фонд 1 миллион гривен, возраст от 17 до 26 лет – о каких еще изменениях в конкурсе "Мисс Украина" рассказала Вероника Щипцова

Конкурс "Мисс Украина-2021" состоится в октябре во Дворце "Украина", сообщила глава комитета конкурса "Мисс Украина" Вероника Щипцова.

"В этом году конкурс "Мисс Украина-2021" состоится. Мы планируем его провести уже в октябре во Дворце "Украина", – сказала Щипцова на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

Она отметила, что призовой фонд конкурса был увеличен до 1 млн грн, а также было принято решение, что все участницы конкурса получат ценные призы и подарки.

Новая собственница и глава комитета конкурса "Мисс Украина" Вероника Щипцова Фото: Интерфакс-Украина

"Но не стоит забывать, что 25 финалисток будут бороться за главный приз – желанный титул "Мисс Украина", эксклюзивную корону и 500 тыс. грн. Обладательницы титула "Мисс Земля" и "Мисс Интернешнл" получат денежные вознаграждения по 250 тыс. грн каждая", – указала Щипцова.

По ее словам, также изменились возрастные ограничения, и отныне заявку на участие в конкурсе могут подать девушки от 17 до 26 лет.

Жюри конкурса "Мисс Украина" будет состоять как из украинских знаменитостей, так и из международных звезд, экспертов в сфере красоты, моды и телевидения. Щипцова сообщила, что гостями конкурса, в частности, станут глава международной ювелирной компании "Jacob&Co" Джейкоб Арабо, а также известный путешественник и посол Международного союза охраны природы Юхан Нильсон.

"Впервые в истории конкурса перед финалом мы проведем съемку реалити-шоу, которое открывает для зрителей эксклюзивную информацию об участницах и бекстейдж-шоу "Мисс Украина", – уточнила глава комитета конкурса.

Победительница финала конкурса "Мисс Украина-2021" будет представлять Украину на международном конкурсе "Мисс мира" в декабре в Пуэрто-Рико.

Также Щипцова указала, что в 2021 году она стала собственницей и главой комитета конкурса, приобретя его за 1 млн грн.

"Для того, чтобы вывести проект на значительно высший уровень мы привлекаем как украинские, так и международные бренды", – пояснила она.

По ее словам, в этом году было принято решение в корне изменить подход в подготовке конкурса "Мисс Украина", поскольку ему исполняется 30 лет. "Мы готовим яркое и самое масштабное шоу за всю историю конкурса", – подчеркнула Щипцова.

Открытые кастинги планируется провести во всех самых больших городах Украины, и первым городом на карте тура станет Одесса, место и дата проведения отбора будут сообщены в социальных сетях конкурса.

"Попасть на кастинг очень просто. Для этого необходимо только заполнить анкету на сайте missukraine.ua, после этого кастинг-менеджеры конкурса связываются с потенциальными претендентками и дают всю необходимую информацию о дальнейших действиях и этапах проведения конкурса. Что касается открытых кастингов – достаточно только прийти в определенное время в определенное место и заполнить анкету уже на месте", – сказала глава комитета конкурса.

Щипцова проинформировала, что потенциальная претендентка на участие в "Мисс Украина" должна иметь рост от 168 см, возраст от 17 до 26 лет, гражданство Украины, не иметь детей, не быть замужем на данный момент или в прошлом, однако кастинг-менеджеры обращают внимание также на личные качества, такие как уровень знания английского и украинского языка, активную социальную позицию, желание принимать участие в разных социальных проектах, чистую репутацию и мотивацию девушки к участию в конкурсе, ее желание победить.

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