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Новая Белоснежка от Disney: как выглядит исполнительница главной роли и что известно о фильме

Сегодня, 13:44

Disney из года в год возвращается к своим старым мультфильмам и кинолентам, создавая по ним новые ремейки. Теперь очередь дошла и до культовой сказки братьев Гримм

Рэйчел Зеглер сыграет Белоснежку
Рэйчел Зеглер сыграет Белоснежку
Фото: instagram.com/rachelzegler

Компания Disney, которая ранее выбрала на роль Русалочки темнокожую актрису, готовит для зрителей еще один римейк – в этот раз выбор пал на анимационный фильм Уолта Диснея "Белоснежка и семь гномов". Мультфильм вышел в далеком 1937 году и стал настоящим хитом: при бюджете в 1,5 миллиона долларов он собрал в прокате 185 миллионов долларов. Мультфильм пользовался популярностью даже в 2000-х, когда многие дети смотрели его на видеокассетах. И теперь Disney решил снять новую "Белоснежку": фильм, который будет сочетать и анимацию, и настоящих актеров. Кто сыграет главную роль и что известно о картине на данный момент – узнайте далее.

Звезда фильма Спилберга в главной роли

Рэйчел Зеглер – новая Белоснежка в предстоящем фильме Disney
Рэйчел Зеглер – новая Белоснежка в предстоящем фильме Disney
Фото: instagram.com/rachelzegler

20-летняя актриса с колумбийско-польскими корнями, Рэйчел Зеглер уже успела сняться в главной роли в фильме-мюзикле Стивена Спилберга – "Вестсайдская история", премьера которого состоится в этом году. Также она появится в продолжении комедии "Шазам!", который выйдет в 2023 году. Говорят, что актриса впечатлила студию Disney своими вокальными данными.

A post shared by rachel zegler (@rachelzegler)

В режиссерском кресле создатель "Нового человека-паука"

Режиссером новой "Белоснежки" стал Марк Уэбб, который прославился благодаря двум фильмам перезапуска франшизы о Человеке-пауке. Также режиссер снял культовый фильм "500 дней лета", несколько эпизодов сериала "Области тьмы" и "Офис".

Музыка от композиторов "Ла-Ла Ленда" и "Величайшего шоумена"

В фильме будут использовать музыку как с оригинального мультфильма, так и новые треки, которые напишут Бендж Пасек и Джастин Пол. Они лауреаты "Оскара" и премии "Тони" за оригинальные саундтреки к мюзиклам "Ла-Ла Ленд" и "Величайший шоумен".

Планируется, что съемки новой "Белоснежки" от Disney начнутся в 2022 году, но дата премьеры пока не заявлена.

Ранее мы делились интересными фактами о новом фильме DZIDZIO, в котором снимается Ада Роговцева.

Узнайте больше о комедии в ролике:

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Источник: instagram.com/rachelzegler
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