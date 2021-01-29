NK выпустила первую песню после смерти отца (видео)

Певица также представила очень трогательный клип

Настя Каменских, она же NK, презентовала новую песню "Почуття". Певица призналась, что этой премьеры очень ждал ее отец, который умер нескоолько дней назад.

Композиция "Почуття" окунает слушателей в самые трогательные моменты жизни – первый поцелуй, предложение руки и сердца и другие волшебные события. Это история о чувствах девушки, которая идет под венец, и эмоциях родителей, которые отдают свою дочь замуж.

NK Фото: пресс-служба

"Песня "Почуття" – является для меня некой одой любви. Родители с раннего детства учили меня, что любовь – это главное чувство на земле, и их трепетные, полные любви и страсти отношения длинною в жизнь – тому лучшее подтверждение", – рассказала Настя Каменских.

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Певица хотела сделать подарок всем, кто влюблен и любит. Всем, кто когда-либо испытывал это прекрасное чувство.

"Я счастлива, что росла в семье, где были важны любовь, близость и благодарность друг другу. Поэтому мне так хотелось, чтобы песня прозвучала в канун Дня всех влюбленных, как знак благодарности моим родителям за те ценности, которые они мне привили", – говорит NK.

Клип на песню "Почуття" снял Леонид Колосовский. В нем Каменских делится с поклонниками эмоциональными моментами своей жизни, показывает поддержку и заботу близких и родных людей. Так, в момент душевной истории мамы и дочки, зрители увидят маму NK – певицу Лидию Каменских, которая поддержала идею Насти сняться в клипе.

Настя Каменских с мамой Фото: instagram.com/kamenskux

Во время сьемок видео певица также вновь надела свадебное платье. "Я почувствовала себя так, будто только вчера стояла у алтаря и говорила "Да" мужчине, которого люблю. Мои родители чувствовали себя самыми счастливыми людьми. Это потрясающие ощущения, которые навсегда останутся со мной, – говорит Настя.

Композиция "Почуття" войдет в новый альбом певицы, релиз которого запланирован на весну 2021 года.

Напомним, что ранее Селена Гомес запела на испанском впервые за 10 лет и выпустила мистический клип.

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