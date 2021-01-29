Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

NK выпустила первую песню после смерти отца (видео)

Сегодня, 10:37

Певица также представила очень трогательный клип

Настя Каменских, она же NK, презентовала новую песню "Почуття". Певица призналась, что этой премьеры очень ждал ее отец, который умер нескоолько дней назад.

Композиция "Почуття" окунает слушателей в самые трогательные моменты жизни – первый поцелуй, предложение руки и сердца и другие волшебные события. Это история о чувствах девушки, которая идет под венец, и эмоциях родителей, которые отдают свою дочь замуж.

NK
NK
Фото: пресс-служба

"Песня "Почуття" – является для меня некой одой любви. Родители с раннего детства учили меня, что любовь – это главное чувство на земле, и их трепетные, полные любви и страсти отношения длинною в жизнь – тому лучшее подтверждение", – рассказала Настя Каменских.

Читайте также:
Настя Каменских показала первое фото с мамой после смерти отца

Певица хотела сделать подарок всем, кто влюблен и любит. Всем, кто когда-либо испытывал это прекрасное чувство.

"Я счастлива, что росла в семье, где были важны любовь, близость и благодарность друг другу. Поэтому мне так хотелось, чтобы песня прозвучала в канун Дня всех влюбленных, как знак благодарности моим родителям за те ценности, которые они мне привили", – говорит NK.

Клип на песню "Почуття" снял Леонид Колосовский. В нем Каменских делится с поклонниками эмоциональными моментами своей жизни, показывает поддержку и заботу близких и родных людей. Так, в момент душевной истории мамы и дочки, зрители увидят маму NK – певицу Лидию Каменских, которая поддержала идею Насти сняться в клипе.

Настя Каменских с мамой
Настя Каменских с мамой
Фото: instagram.com/kamenskux

Во время сьемок видео певица также вновь надела свадебное платье. "Я почувствовала себя так, будто только вчера стояла у алтаря и говорила "Да" мужчине, которого люблю. Мои родители чувствовали себя самыми счастливыми людьми. Это потрясающие ощущения, которые навсегда останутся со мной, – говорит Настя.

Композиция "Почуття" войдет в новый альбом певицы, релиз которого запланирован на весну 2021 года.

Напомним, что ранее Селена Гомес запела на испанском впервые за 10 лет и выпустила мистический клип.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
"Передает мое внутреннее состояние": Потап похвастался подарком от Насти Каменских Сменила пижаму на шикарное платье: Настя Каменских показала, как выглядит дома Настя Каменских показала лучшую подругу: "14 лет не можем наговориться" (фото)
клип Настя Каменских NK
Реклама

Новости партнеров

Нежный, как крем. Как приготовить медовик
Нежный, как крем. Как приготовить медовик
Известная певица искупалась в проруби нагишом, показав это в сети
Известная певица искупалась в проруби нагишом, показав это в сети
Симптомы рака, на которые вы не обращали внимание!
Симптомы рака, на которые вы не обращали внимание!
Пышнотелая Эшли Грэм полностью разделась и показала недостатки
Пышнотелая Эшли Грэм полностью разделась и показала недостатки

Популярные статьи

Вчера, 17:53Вкусно

Рецепты десертов на скорую руку: лучшие идеи сладких блюд

Вчера, 16:46Модно

Миллион гривен! Мы нашли самый дорогой гроб в Киеве (репортаж)

Вчера, 16:15Вкусно

Как приготовить печеночные оладьи: 7 простых рецептов

Вчера, 05:01Психо

Гороскоп на сегодня 28 января: Львам нужна передышка, а Стрельцов ждет стремительный день

27 январяЗвездно

"Он может стать овощем": сын Алибасова о его состоянии

27 январяЗвездно

У Позитива из "Время и Стекло" роман с Мишель Андраде. А как же супруга?

27 январяЗвездно

Умер звезда сериала "Молодежка"

27 январяЗвездно

Эллерт и Мишина честно признались, что их дико бесит друг в друге: видео

27 январяЗвездно

"Очень больно": дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы

27 январяВкусно

Курага – в чем польза и как правильно выбрать сухофрукт

27 январяЗвездно

"Самое большое счастье на свете": Анна Кошмал впервые показала свои фото во время беременности

27 январяPR

Ирина Вишнетская – Senior Project Manager IT-индустрии

27 январяПсихо

Гороскоп на сегодня 27 января: Близнецы будут считать прибыль, а Ракам будут легко даваться переговоры

26 январяЗвездно

90-летний актер Иван Краско стал отцом и снова женится на молодой избраннице

26 январяЗвездно

Кейт Миддлтон назвали самой ленивой в королевской семье

26 январяВкусно

Как приготовить лазанью с мясным фаршем и соусом бешамель: пошаговый рецепт

Новости партнеров

Оборвалась жизнь знаменитого актера-красавца Ланового
Оборвалась жизнь знаменитого актера-красавца Ланового
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Необычные симптомы КОВИД превращают людей в "зомби"
Необычные симптомы КОВИД превращают людей в "зомби"
На отдыхе в Египте. Нина Матвиенко позировала в купальнике
На отдыхе в Египте. Нина Матвиенко позировала в купальнике
Пугачева "попалась" на фото в домашнем образе
Пугачева "попалась" на фото в домашнем образе
Полуголая Надя Дорофеева "оседлала" шею Дантеса
Полуголая Надя Дорофеева "оседлала" шею Дантеса
Известная фитнес-модель не вместила грудь в купальник
Известная фитнес-модель не вместила грудь в купальник

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять