Никита Ломакин на "Голосі країни 11" волшебно исполнил песню из "Титаника": видео

За артиста боролись Тина Кароль и Надя Дорофеева

Если в первом выпуске шоу "Голос країни 11" на проект пришли участники Нацотбора на "Евровидение", то сегодня, 31 января, тоже не обошлось без звездных конкурсантов. На шоу пришел уже довольно известный украинский певец Никита Ломакин.

Никита покорил звездных тренеров саундтреком к знаменитому фильму "Титаник" My heart will go on, который исполняет Селин Дион.

К парню повернулись Тина Кароль и Надя Дорофеева. Они устроили настоящий баттл – обе очень хотели, чтобы Никита оказался в их командах. Вместе с Надей Ломакин даже спел фрагмент My heart will go on. Однако это не помогло Наде заполучить артиста, и он пошел в команду Тины Кароль.

Напомним, образ Нади на слепых прослушиваниях сравнили с имиджем Тины Кароль на "Голосі країни".

