Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Никита Ломакин на "Голосі країни 11" волшебно исполнил песню из "Титаника": видео

Сегодня, 22:05

За артиста боролись Тина Кароль и Надя Дорофеева

Если в первом выпуске шоу "Голос країни 11" на проект пришли участники Нацотбора на "Евровидение", то сегодня, 31 января, тоже не обошлось без звездных конкурсантов. На шоу пришел уже довольно известный украинский певец Никита Ломакин.

Никита покорил звездных тренеров саундтреком к знаменитому фильму "Титаник" My heart will go on, который исполняет Селин Дион.

К парню повернулись Тина Кароль и Надя Дорофеева. Они устроили настоящий баттл – обе очень хотели, чтобы Никита оказался в их командах. Вместе с Надей Ломакин даже спел фрагмент My heart will go on. Однако это не помогло Наде заполучить артиста, и он пошел в команду Тины Кароль.

Напомним, образ Нади на слепых прослушиваниях сравнили с имиджем Тины Кароль на "Голосі країни".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Дан Балан вернулся на "Голос країни". Его заметили с Тиной Кароль (фото) Тина Кароль vs Надя Дорофеева на "Голосі країни 11": чей образ лучше Тина Кароль умилила кадрами с празднования дня рождения в Турции
Тина Кароль Надя Дорофеева Голос країни 11
Реклама

Новости партнеров

Вся правда про сімейне життя Руслани: Ви будете шоковані
Вся правда про сімейне життя Руслани: Ви будете шоковані
Салаты с ананасами: оригинальные рецепты на праздничный стол
Салаты с ананасами: оригинальные рецепты на праздничный стол
"Где трусы?": скандальная Регина Тодоренко показала "голое" фото
"Где трусы?": скандальная Регина Тодоренко показала "голое" фото
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике

Популярные статьи

Сегодня, 12:38Звездно

Дан Балан вернулся на "Голос країни". Его заметили с Тиной Кароль (фото)

Сегодня, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля: все знаки зодиака

Сегодня, 05:07Психо

Гороскоп на сегодня 31 января: у Водолея будет упадок сил, а у Рыб – день баловства

Вчера, 23:36Звездно

Танцы Данилко и новые удивительные герои: как прошел второй эфир шоу "Маска"

Вчера, 18:44Звездно

Дочь Юлии Началовой осталась без наследства из-за экс-бойфренда мамы

Вчера, 17:51Звездно

Принц Гарри приедет в Лондон без Меган Маркл – СМИ

Вчера, 16:26Звездно

Как живется с тещей. Украинские звезды поделились своим опытом

Вчера, 10:58Звездно

"Ну могла бы и меня обработать": Полякова пристыдила Могилевскую за фотошоп

Вчера, 05:51Психо

Гороскоп на сегодня 30 января: Овны удовлетворят все свои мелкие желания, а Тельцы будут в ударе

29 январяЗвездно

Клиническая смерть, два брака и пародии: все об Александре Скичко, новом главе Черкасской ОГА

29 январяЗвездно

Слава Каминская показала нового возлюбленного на отдыхе на Мальдивах: видео

29 январяВкусно

Как приготовить пунш: ТОП-5 рецептов согревающего напитка

29 январяЗвездно

Сколько миллионов Ефремов хранит в банке: его супруга требует доступ к деньгам

29 январяЗвездно

Икона Америки и великий оратор. Цитаты Опры Уинфри, которые воодушевят вас в любой ситуации

29 январяЗвездно

Оля Полякова и Наталья Могилевская эффектно "зажигают" на дне рождении у Кухар (видео)

29 январяПсихо

Гороскоп на 29 января: Весов ждет приятный вечер, а Скорпионам нужно уединиться

Новости партнеров

Новая участница "ВИА Гры" взбудоражила воображение фанатов
Новая участница "ВИА Гры" взбудоражила воображение фанатов
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
Гороскоп на 2021 год: время перемен и начало Великой мутации
Гороскоп на 2021 год: время перемен и начало Великой мутации
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Популярная украинская теннисистка пришла в фитнес-зал в белье
Популярная украинская теннисистка пришла в фитнес-зал в белье

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять