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Ники Минаж потеряла отца – его насмерть сбила машина

Сегодня, 11:23

Роберту Маражу было 64 года

Отец Ники Минаж, Роберт Мараж, скончался в результате несчастного случая в возрасте 64 лет. Мужчину насмерть сбила машина. Подозреваемый, находившийся за рулем авто, скрылся с места происшествия, его личность пока не установлена.

К слову, в прошлом году брат Ники Минаж был приговорен к 25 годам тюрьмы за изнасилование падчерицы.

Полиция округа Нассау в Нью-Йорке утверждает, что отец исполнительницы шел по дороге между Рослин-роуд и Рафф-авеню, когда его сбила машина. Это произошло в пятницу вечером, передает TMZ.

Ники Минаж с отцом
Фото: Instagram

Роберт Мараж был доставлен в местную больницу, где скончался от полученных травм. Инцидент все еще расследуется, а сама Ники пока не комментирует случившееся.

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В конце сентября прошлого года Ники Минаж впервые стала мамой. Она родила мальчика от своего 42-летнего супруга Кеннета Петти, за которого она вышла замуж в прошлом году.

Ники Минаж и Кеннет Петти
Ники Минаж и Кеннет Петти
Фото: instagram.com/nickiminaj

Отметим, что Кеннет был осужден за непредумышленное убийство и числится как сексуальный преступник.

Ранее Ники Минаж впервые показала своего ребенка.

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