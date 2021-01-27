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"Нет сердцебиения": Алена Омаргалиева из TamerlanAlena рассказала о потере двоих детей

Сегодня, 19:30

У певицы было две неудачных беременности

Певица Алена Омаргалиева из дуэта TamerlanAlena и ее супруг и коллега Тамерлан (настоящее имя Юрий) впервые рассказали о трагедии в семье.

В 2014 году у пары родился сын Тимур, а в 2017 и 2019 годах Алена во второй раз могла стать мамой, однако оба раза артистка теряла детей на ранних сроках беременности.

TamerlanAlena с сыном Тимуром
TamerlanAlena с сыном Тимуром
Фото: instagram.com/tamerlan_alena

"Я прилетела такая радостная, объявила мужу, что я беременна – и на раннем сроке у меня замер плод. Уже можно было определить даже кто это был. То есть, нам сказали, что это девочка", – вспоминает Алена в интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина".

Это произошло в 2017 году и стало большим ударом для пары – на некоторое время они прекратили свою музыкальную деятельность.

Алена Омаргалиева
Алена Омаргалиева
Фото: instagram.com/tamerlan_alena

"Я боялась второй раз (забеременеть – Ред.). Я вот все время думала о том, как же женщины решаются второй раз забеременеть после таких случаев. Мне все говорили: "Да не бойся, все будет нормально", – говорит Алена.

И в 2019 году артистка снова забеременела. К сожалению, на этот раз все снова закончилось трагедией – Алена потеряла ребенка на третьем месяце беременности.

"Мне врач говорит: "Я не вижу сердцебиения, плод замер буквально вчера". Боже, у меня слезы градом, думала: "Ну как так?" – делится Омаргалиева.

Сейчас Алена и Тамерлан не теряют надежду во второй раз стать родителями.

Смотрите интервью TamerlanAlena для "Зіркового шляху":

Напомним, Кейт Бекинсейл призналась, что несколько лет назад пережила выкидыш. Осенью прошлого года Джон Ледженд и Крисси Тейген потеряли третьего ребенка.

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