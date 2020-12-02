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Несмотря на карантин группа "Время и Стекло" хотела провести концерт. Вмешалась полиция

Сегодня, 14:05

Полиция отменила концерт группы

Группа "Время и Стекло" отыграла последний концерт в Киеве 30 октября. Но из-за коронавируса пришлось перенести два концерта в рамках прощального тура на начало декабря. Вчера в Запорожье полиция отменила запланированный концерт. Сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Согласно информации на официальной страничке в Instagram группы "Время и Стекло", 1 декабря, несмотря на карантин, должен был состояться концерт в Запорожье в одном из дворцов культуры. Из-за вмешательства полиции пришлось отменить мероприятие.

"Организаторы выступления одной из популярных поп-групп страны планировали его проведения вопреки карантинным ограничениям. За несколько часов перед началом мероприятия сотрудники полиции провели превентивные меры, в результате которых массовое мероприятие было отменено", – сказано в сообщении.

Надя Дорофеева и Позитив отмену концерта никак не прокомментировали.

Ранее мы рассказывали, что Надя Дорофеева выпустила сольную песню.

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