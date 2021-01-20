Некролог. Сергей Ермаков: как жил и творил незрячий украинский кутюрье

Мир потерял уникального талантливого дизайнера

Сегодня, 20 января, перестало биться сердце известного украинского дизайнера Сергея Ермакова. Ему было 48 лет.

Ранее Сегодня.Lifestyle расспросили близкую подругу Сергея, украинскую светскую львицу и телеведущую Светлану Вольнову – каким она запомнит кутюрье, а сейчас предлагаем узнать подробно о том, как жил и творил знаменитый незрячий дизайнер.

О ранних годах Сергея известно мало. Родился будущий кутюрье в Украине, созданием одежды увлекался с детства. Любовь к этому ремеслу ему привила мама, которая шила себе одежду сама. Будучи еще маленьким мальчиком, Сергей с восхищением наблюдал, как мама создает наряды.

Сергей Ермаков Фото: instagram.com/ermakov_sergii

Первое платье, как нам рассказывала Светлана Вольнова, Сергей сшил в седьмом классе для своей мамы. Она была его музой.

В школу Сергей всегда ходил с журналами мод, а обсуждать моду Ермакову нравилось больше, чем типичные мальчишеские забавы. В детстве Сергей также увлекался изобразительным искусством.

В 11 лет у Ермакова диагностировали сахарный диабет, болезнь прогрессировала всю жизнь. Именно из-за нее дизайнер позже окажется прикованным к инвалидной коляске, у него пропадет зрение и ухудшится слух.

Наряды, созданные Сергеем Ермаковым Фото: instagram.com/ermakov_sergii

В столицу Сергей переехал, когда ему было 17 лет. В Киеве он поступил в швейное училище, живя на съемной квартире.

В 17 лет Сергей Ермаков перебрался в Киев. В столице он поступил в швейное училище. В этот период он жил на съемной квартире. На учебе Сергей познакомился со своей будущей супругой Людмилой.

Сергей Ермаков Фото: instagram.com/ermakov_sergii

Паре не было суждено быть вместе. Людмила улетела к родственникам в Италию из-за проблем с трудоустройством в Украине. Сергей остался в Киеве, но надеялся, что ему удастся воссоединиться с любимой. Из-за ухудшения зрения Сергея пара не смогла быть вместе.

Зрения Сергей практически потерял к началу 2000-х. Ему провели несколько операций, после чего один глаз мог видеть лишь на 5%. Тем не мнее, это не помешало Ермакову стать успешным кутюрье, создававшим талантливые работы. Среди его звездных украинских клиенток: Светлана Вольнова, Камалия, Ирина Билык, Маша Ефросинина, Ольга Сумская и многие другие.

Сергей Ермаков Фото: instagram.com/ermakov_sergii

В 2003-ем году Сергей Ермаков стал обладателем премии "Человек года". Наряды, созданные Ермаковым были оценены такими именитыми дизайнерами как Жан Поль Готье и Пако Рабан.

Все наряды Ермакова создавались из дорогих и качественных тканей вручную. Все образы, которые придумывал Сергей, он описывал своим ассистентам, которые потом и помогали ему создавать шедевры.

Напомним, 24-летний сын знаменитой супермодели умер от передозировки наркотиками.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться