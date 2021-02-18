Некролог. Андрей Мягков – актер, художник, однолюб и "душа" новогодней ночи
Вспоминаем жизнь и творчество звезды "Иронии судьбы" и "Служебного романа"
Сегодня, 18 февраля, умер известный актер Андрей Мягков. Ему было 82 года. Наибольшую популярность и любовь публики артист получил благодаря своим ролям в фильмах "Служебный роман" и "Ирония судьбы, или С легким паром", без которого не обходилась ни одна новогодняя ночь.
Андрей Васильевич Мягков родился в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в 1938 году в интеллигентной семье. Пережил блокаду Ленинграда. Мать Мягкова, Зинаида Александровна, работала инженером-механиком в Ленинградском полиграфическом техникуме, а отец актера, Василий Дмитриевич был кандидатом технических наук, трудился в этом же техникуме заместителем директора по учебно-воспитательной работе.
После школы будущий актер еще не знал, что свяжет свою жизнь с театром и кино. Мягков учился в химико-технологическом институте, где играл в студенческом драмкружке. Однажды на спектакль, где играл молодой Мягков, пришел один из педагогов Школы-студии МХАТ, который заметил Андрея Васильевича и прислал ему приглашение на вступительные экзамены.
Однокурсниками Андрея Мягкова были Ирина Мирошниченко, Вера Алентова, Владимир Меньшов и Анастасия Вознесенская, которая позже стала супругой Андрея Васильевича и главным человеком в его жизни.
По окончании учебы в 1965 году актер стал служить в "Современнике". Среди ролей — Актер в "На дне", Редедя в "Балалайкине и К", Адуев-младший в "Обыкновенной истории". Параллельно он играл во МХАТе Треплева в "Чайке" Бориса Ливанова, а в 1977 году принял приглашение Олега Ефремова перейти в Художественный театр.
- писали критики о Мягкове.
Вероятно именно эти качества обеспечили успех и его ролям в фильмах Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром", "Служебный роман", "Жестокий романс", "Гараж" и многих других.
Пик славы Мягкова пришелся на 70-80-е годы прошлого века. Однако в его арсенале есть немало других блистательных ролей, как, например, роль "дяди Миши" в комедии Леонида Гайдая "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" и образ стареющего провинциального актера в киноленте "Кто приходит в зимний вечер...".
Когда "Ирония судьбы" вышла в прокат, Андрея Мягкова, по опросу журнала "Советский экран", признали лучшим актером года и присудили Госпремию СССР.
- говорил Мягков.
Актеру претило современное кино "без души" с драками и экшеном – поэтому он и почти перестал сниматься в фильмах. Не нравились ему и бесконечные светские мероприятия.
– объяснял Мягков.
Актерство было не единственным талантом Мягкова. Андрей Васильевич писал детективные романы и увлекался портретной живописью. Он написал портреты Олега Ефремова, Михаила Горбачева и Галины Волчек.
Андрей Мягков был женат один раз и на всю жизнь, что довольно нетипично для артистической среды. Со своей супругой Анастасией Вознесенской он познакомился во время учебы. По словам Мягкова, это была любовь с первого взгляда. Они поженились в 1963 году, детей у пары не было.
В последние годы Андрей Васильевич и Анастасия Валентиновна не выходили на сцену, не давали интервью, жили уединенно, посвящая себя друг другу.
Ранее мы делали подборку цитат Андрея Мягкова.
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