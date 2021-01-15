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Чем будет отличаться инаугурация Байдена от инаугурации Трампа – краткий анализ

Сегодня, 11:40

На церемонии инаугурации нового президента США выступят Леди Гага и Дженнифер Лопес

20 января состоится церемония инаугурации 46-го президента США Джо Байдена, которого будет одевать Ralph Lauren. Программа обещает много интересных выступлений, включая исполнение национального гимна – эта честь выпала Леди Гаге. Все подробности инаугурации мы собрали в одном материале.

Как пройдет инаугурация Джо Байдена

Уже сейчас известно, что ведущим прямой трансляции будет актер Том Хэнкс. Гимн исполнит Леди Гага, а после для зрителей и новоиспеченного президента выступит Дженнифер Лопес. Вероятно, она споет что-то из нового репертуара.

Видео: Сегодня

Кроме того, на 90-минутной программе под названием Celebrating America появятся Джастин Тимберлейк, Джон Бон Джови и Деми Ловато. Транслировать шоу будут каналы ABC, CBS, CNN, NBC и MSNBC.

Посетить инаугурацию Байдена планируют три экс-президента: Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон. Дональд Трамп ранее заявил, что не придет на инаугурацию своего соперника. Это и не удивительно.

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Традиционного торжественного обеда для членов Конгресса по случаю инаугурации не будет, как и официальных приемов и бала – все из-за пандемии.

Как проходила инаугурация Дональда Трампа

Дональда Трампа четыре года назад с вступлением на пост главы США поздравляли участница American Idol Джеки Иванко, которая пела национальный гимн, кантри-звезды Тоби Кейт и Ли Гринвуд, а также рок-группа 3 Doors Down.

Инаугурация Дональда Трампа
Инаугурация Дональда Трампа
Фото: Getty Images

Ранее мы прощались с Меланией Трамп и вспоминали ее путь к статусу первой леди, ее стиль и даже мемы о ней. А все, что вы хотите знать о Джилл Байден, читайте здесь.

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