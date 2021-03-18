Не трогай руками мой глиттер. Каменских выпустила дерзкий клип на песню о девочках (видео)
Всем девочкам посвящается
Долгожданная премьера – Настя Каменских выпустила клип на песню "Девочки рулят". Певица в восторге, и в Instastories уже назвала новую видеоработу "лучшим клипом в мире".
В свежем видео Настя в ярких нарядах позирует в Кадиллаке, танцует в мини-юбке и пьет кофе в салоне красоты в окружении не менее прекрасных и известных дам шоу-бизнеса и соцсетей, а именно – телеведущей Леси Никитюк, певицы и модели Даши Астафьевой, своей подруги и дизайнера Анны Андрийчук и блогера Тани Парфильевой.
Поклонники успели оценить работу в комментариях, где назвали клип "бомбой" и "шедевром".
Кто-то даже сравнил новую песню и видеоработу Насти с е ранними работами, когда Настя и ее нынешний спургу Потап еще выступали вместе.
Были и те, кому новый трек и клип Каменских не понравились: "Святые журавлики, как это развидеть? NK, если тебя заставляют это делать, подай нам знак!", "Мне пошловато".
Напомним, Настя Каменских призналась, как переживает смерть отца.
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