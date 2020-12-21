Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Не только Виктория Бекхэм: кто из звезд пострадал от рыбной диеты

Сегодня, 12:45

Британская певица и дизайнер отравилась ртутью

На днях СМИ облетела новость о том, что британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм отравилась ртутью якобы из-за того, что употребляла много рыбы. The Sun пишет, что супруга известного футболиста часто употребляла рыбу-меч, а та содержит ядовитое соединение – метилртуть. В этом материале мы расскажем, кто еще из селебритис пострадал от рыбы.

Что случилось с Викторией Бекхэм

Экс-"перчинка" решила сесть на диету и включила в свой рацион больше рыбы. Вскоре она почувствовала недомогание. Обратившись в больница Виктория узнала, что в ее организме зашкаливает уровень токсичного вещества. Врачи назначили ей лечение, связанное с очисткой и восстановлением печени.

Виктория и Дэвид Бекхэм
Виктория и Дэвид Бекхэм
Фото: Getty Images

По информации издания, сейчас Бекхэм чувствует себя хорошо.

Робби Уильямс

Певец Робби Уильямс
Певец Робби Уильямс
Фото: instagram.com/robbiewilliams

Робби Уильямс отравился ртутью в начале этого года. Певец признался, что ел морепродукты дважды в день, а о своих проблемах со здоровьем узнал только когда сдал анализ крови.

Читайте также:
Как не попасть на подделку: главные правила выбора крабовых палочек

У артиста был повышен уровень ртути в организме, а все из-за его пристрастия к тунцу, кальмарам и осьминогам.

"На следующий день после общения с врачом я перешел на растительную терапию", – цитирует слова Уильямса Mirror.

Жанель Монэ

Певица Жанель Монэ
Певица Жанель Монэ
Фото: instagram.com/janellemonae

Певица Жанель Монэ в феврале 2020-го в интервью The Cut рассказала, что после перехода на пескетарианскую диету она поняла, что с ее здоровьем что-то не так.

"Я начала чувствовать свою смертность", – призналась исполнительница.

Пескетарианская диета похожа на вегетарианскую диету – она позволяет употреблять рыбу и морепродукты.

При этом Billboard цитирует заместителя директора по питанию Чикагского университета, гастроэнтеролога Эдвина Макдональда. Он говорит, что если вы не едите большое количество тунца трижды в день в течение многих лет, шансы получить тяжелое отравление ртутью очень малы.

Однако длительные периоды хронического воздействия могут вызывать неврологические симптомы, а также сердечные заболевания, онемение и покалывание.

Ранее сообщалось, что Григория Чапкиса госпитализировали с тяжелой пневмонией.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Как правильно питаться во время эпидсезона гриппа и ОРВИ: Виктор Ляшко дал советы Как не попасть на подделку: главные правила выбора крабовых палочек Что любит наша кожа, а что ей категорически не нравится – советует диетолог
отравление питание диета Робби Уильямс Виктория Бекхэм
Реклама

Новости партнеров

Односельчани Винника приголомшили іменем його дружини
Односельчани Винника приголомшили іменем його дружини
Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка
Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка
Врач назвал самый опасный день во время болезни COVID-19
Врач назвал самый опасный день во время болезни COVID-19
Известный теннисист снял домашнее видео со скандальной подругой
Известный теннисист снял домашнее видео со скандальной подругой

Популярные статьи

Сегодня, 11:46Events

День зимнего солнцестояния-2020: обряды, ритуалы и приметы

Сегодня, 11:08Food

Что приготовить на католическое Рождество: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 06:07Fun

Сегодня день зимнего солнцестояния-2020: что нельзя делать

Вчера, 15:52Шоу-бизнес

"Ну ты, Мишина, и...": Полякова резко высказалась о финале "Холостячки"

Вчера, 14:50Food

Что готовят на Рождество в Европе: три рецепта праздничной выпечки

Вчера, 12:16Шоу-бизнес

Коллаборация года: Пономарев записал колядку с Кароль, Дзидзьо, Билык и Скрипкой

19 декабряШоу-бизнес

Григория Чапкиса госпитализировали с тяжелой пневмонией

19 декабряШоу-бизнес

Дочь, два брака и Сибирь: что мы знаем о победителе "Холостячки" – Александре Эллерте

19 декабряШоу-бизнес

Александр Эллерт после победы в "Холостячке": "Спасибо знатокам, б**дь, жизни" (видео)

19 декабряШоу-бизнес

Алексей Тригубенко о проигрыше в "Холостячке": "Я стал счастливее"

19 декабряEvents

Открытки с именинами Николая: поздравления с Днем ангела

19 декабряFun

День святого Николая: что ни в коем случае нельзя делать 19 декабря

19 декабряEvents

С Днем святого Николая-2020: красивые картинки и лучшие поздравления

18 декабряFood

Как приготовить классический салат "Цезарь" с курицей

18 декабряFun

Поздравления с Днем святого Николая: красивые открытки, картинки, стихи, проза, смс

18 декабряFood

Салаты на Новый год из тунца: ТОП-5 рецептов

Новости партнеров

Известная модель похвасталась аппетитными формами
Известная модель похвасталась аппетитными формами
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
Апетитно-соковита скумбрія: як смачно запекти рибу в духовці
Апетитно-соковита скумбрія: як смачно запекти рибу в духовці
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Найсмачніший Сметанник: як приготувати торт з ніжним кремом
Найсмачніший Сметанник: як приготувати торт з ніжним кремом
Деменция у пожилых: как противостоять старческой деменции
Деменция у пожилых: как противостоять старческой деменции
Салати з ананасами: оригінальні рецепти на святковий стіл
Салати з ананасами: оригінальні рецепти на святковий стіл

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять