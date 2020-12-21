Не только Виктория Бекхэм: кто из звезд пострадал от рыбной диеты

Британская певица и дизайнер отравилась ртутью

На днях СМИ облетела новость о том, что британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм отравилась ртутью якобы из-за того, что употребляла много рыбы. The Sun пишет, что супруга известного футболиста часто употребляла рыбу-меч, а та содержит ядовитое соединение – метилртуть. В этом материале мы расскажем, кто еще из селебритис пострадал от рыбы.

Что случилось с Викторией Бекхэм

Экс-"перчинка" решила сесть на диету и включила в свой рацион больше рыбы. Вскоре она почувствовала недомогание. Обратившись в больница Виктория узнала, что в ее организме зашкаливает уровень токсичного вещества. Врачи назначили ей лечение, связанное с очисткой и восстановлением печени.

Виктория и Дэвид Бекхэм Фото: Getty Images

По информации издания, сейчас Бекхэм чувствует себя хорошо.

Робби Уильямс

Певец Робби Уильямс Фото: instagram.com/robbiewilliams

Робби Уильямс отравился ртутью в начале этого года. Певец признался, что ел морепродукты дважды в день, а о своих проблемах со здоровьем узнал только когда сдал анализ крови.

У артиста был повышен уровень ртути в организме, а все из-за его пристрастия к тунцу, кальмарам и осьминогам.

"На следующий день после общения с врачом я перешел на растительную терапию", – цитирует слова Уильямса Mirror.

Жанель Монэ

Певица Жанель Монэ Фото: instagram.com/janellemonae

Певица Жанель Монэ в феврале 2020-го в интервью The Cut рассказала, что после перехода на пескетарианскую диету она поняла, что с ее здоровьем что-то не так.

"Я начала чувствовать свою смертность", – призналась исполнительница.

Пескетарианская диета похожа на вегетарианскую диету – она позволяет употреблять рыбу и морепродукты.

При этом Billboard цитирует заместителя директора по питанию Чикагского университета, гастроэнтеролога Эдвина Макдональда. Он говорит, что если вы не едите большое количество тунца трижды в день в течение многих лет, шансы получить тяжелое отравление ртутью очень малы.

Однако длительные периоды хронического воздействия могут вызывать неврологические симптомы, а также сердечные заболевания, онемение и покалывание.

Ранее сообщалось, что Григория Чапкиса госпитализировали с тяжелой пневмонией.

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