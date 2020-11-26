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Вера Брежнева ответила на критику откровенными фото: "Не повод этого не делать"

Сегодня, 18:58

Певица поделилась кадрами со съемок клипа Sestra

Певица Вера Брежнева часто встречается с критикой. Кому-то не нравятся ее песни, кто-то критикует ее за откровенные фото, а другие осуждают ее личную жизнь. Певица решила одним постом в Instagram ответить всем хейтерам.

Вера опубликовала серию фото со съемок клипа Sestra. Артистка выбрала провокационный образ, где она в прозрачном дождевике и белье телесного цвета. Певица обратилась ко всем, кто сталкивается с негативом и призвала не обращать внимания.

"Всегда найдётся тот, кому вы не нравитесь, всегда найдётся тот, кому не нравится результат вашей работы, тот, кому не понравится, что вы идёте вперед. Но это не повод этого не делать и если уже делать – то с удовольствием!" – подписала фото Брежнева.

Вера Брежнева
Вера Брежнева
Фото: instagram.com/ververa

Вера Брежнева
Вера Брежнева
Фото: instagram.com/ververa

Вера Брежнева
Вера Брежнева
Фото: instagram.com/ververa

Вера Брежнева
Вера Брежнева
Фото: instagram.com/ververa

Вера Брежнева
Вера Брежнева
Фото: instagram.com/ververa

Вера Брежнева
Вера Брежнева
Фото: instagram.com/ververa

Ранее Дженнифер Лопес снялась голой для обложки своей новой песни.

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