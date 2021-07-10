Не насмотреться: Ани Лорак соблазнила поклонников горячей фигурой в черном (фото)

Недавно мы обсуждали кольцо на безымянном пальце, которое Ани Лорак засветила но новом селфи. Вслед за этим певица опубликовала в Instagram горячие кадры в спортивном топе и обтягивающих штанах. Результаты ее работы в тренажерном зале видно не вооруженным глазом.
Любовь не нужно искать, если она всегда живет внутри, – очень философски подписала новый пост Каролина.
Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:
Фотографии, кстати, были сделаны в Киеве. Ани Лорак на днях вернулась в Украину и готовит для своих поклонников новый материал. Последние в комментариях засыпали любимицу комплиментами:
- "Огненная фигура"
- "Не насмотреться!"
- "Как можно быть такой красивой? Шикарная!"
- "Ваша фигура – восторг!"
- "Сразу видно украинскую красоту!"
Недавно Ани Лорак призналась, что не против, если ее дочь станет артисткой. У 10-летней Софии уже есть опыт участия в некоторых проектах, ей также нравится съемочный процесс.
"Думаю, в этом возрасте еще сложно принять твердое решение о будущей профессии. Если дочь захочет стать артисткой — отговаривать не стану", – рассказала Ани Лорак в недавнем интервью.
Украинский продюсер рассказал о дружбе с Ани Лорак и о том, как он относится к ее выступлениям в России:
Ранее мы писали, что бывшая супруга Валерия Меладзе в новом своем интервью прокомментировала скандальное заявление Ани Лорак о Константине Меладзе.