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Не Маркл и Миддлтон едиными: что мы знаем о яркой внучке королевы принцессе Евгении

Сегодня, 14:23

Сегодня внучке королевы Елизаветы II исполняется 31 год

Скандалы с Меган Маркл, наряды Кейт Миддлтон, красочные шляпки и милые корги Елизаветы II – мы обожаем обсуждать новости о королевских персонах. Но в последние годы внимание общественности подогрела еще одна особа из монаршей семьи – принцесса Евгения.

Долгое время внучка королевы Елизаветы II вела спокойную жизнь и нечасто появлялась в заголовках СМИ, но пару лет назад все изменилось. В 2018 году ее свадьба с бизнесменом Джеком Бруксбэнком одним из главных по значимости событий года (после свадьбы Меган и Гарри, конечно). А месяц назад принцесса Евгения впервые показала своего сына, чем нарушила королевскую традицию и превзошла даже Меган Маркл. Но это не единственное, что делает принцессу Евгению очень интересной и любопытной для нас персоной.

Принцесса Евгения
Принцесса Евгения
Фото: Getty Images

Крещение на публике

Третья из четырех внучек королевы, принцесса Евгения, родилась 23 марта 1990 года. Ее полное имя – Евгения Виктория Хелена и она – единственный член королевской семьи, чьи крестины стали публичным мероприятием. До этого момента крещение наследников королевского престола проходили в закрытом формате. В итоге стало известно, что такое решение приняли родители принцессы Евгении – герцоги Йоркские.

Крещение в Сандрингемской церкви / Принцесса Маргарет, герцогиня Йоркская с маленькой принцессой Евгенией, принц Эндрю и королева Елизавета II
Крещение в Сандрингемской церкви / Принцесса Маргарет, герцогиня Йоркская с маленькой принцессой Евгенией, принц Эндрю и королева Елизавета II
Фото: Getty Images

Десятая в очереди на престол

Отец принцессы Евгении и ее старшей сестры Беатрис – принц Эндрю, герцог Йоркский, – является третьим ребенком королевы Елизаветы II и принца Филиппа. Герцог Йоркский женился на своей подруге детства Саре Фергюсон в 1986 году. Но в конечном итоге после рождения Беатрис и Евгении, их родители развелись.

Сейчас перед принцессой Евгенией в очереди на королевский престол девять членов семьи, включая принцессу Беатрис. Вряд ли принцесса Евгения унаследует престол, и судя по ее деятельности, она об этом нисколько не жалеет.

Принцесса Евгения и принцесса Беатрис
Принцесса Евгения и принцесса Беатрис
Фото: instagram.com/princesseugenie

Училась в одном колледже с Кейт Миддлтон

Во время обучения в школе принцесса Евгения перевелась в тот самый известный колледж-пансион Мальборо, в графстве Уилтшир. В колледже обучаются дети от 13 до 18 лет и он считается одним из самых престижных учебных заведений в Англии. Только вот за время обучения принцесса Евгения ни разу не пересеклась с герцогиней Кембриджской. Кейт закончила учебу в 2000-м году, а на тот момент Евгения еще туда не поступила.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Познакомилась со своим будущим мужем в Швейцарии

Принцесса Беатрис вела насыщенную жизнь и не сидела в родной Англии. После окончания университета она работала в Нью-Йорке и наверняка нередко путешествовала по другим городам. Как раз во время одной из своих поездок на горнолыжный курорт в Швейцарии, принцесса Евгения и познакомилась с Джеком Бруксбэнком. Лишь через семь лет молодые люди сыграли свадьбу.

Бизнесмен Джек Бруксбэнк вырос в аристократическом британском обществе. В свое время он был управляющим ночного клуба, в который, кстати, захаживали принц Гарри и принц Уильям, и даже был менеджером авторского бренда текилы, который основал Джордж Клуни.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк
Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк
Фото: instagram.com/princesseugenie

Против бодишейминга

У принцессы Евгении – активная социальная позиция. Среди ее благотворительной деятельности – участие в акциях фонда Королевского национального ортопедического госпиталя, а также других организаций, которые занимаются здоровьем людей, защитой вымирающих животных, помощью онкобольным.

Возможно, именно поэтому на свою свадьбу в 2018 году принцесса Евгения надела платье с V-образным вырезом, который показал шрам на ее спине. В детстве девушке сделали операцию по сколиозу.

Принцесса Евгения поздравила мужа с годовщиной свадьбы
Принцесса Евгения поздравила мужа с годовщиной свадьбы
Фото: AFP

Эффектные появления

Наряды во время публичных выходов принцессы Евгении не менее крутые, чем у Кейт или Меган Маркл. Возможно, теперь, когда она реже находится в тени других королевских особ, мы будем чаще видеть ее эффектные выходы в свет.

Принцесса Евгения
Принцесса Евгения
Фото: Getty Images

Обошла Меган Маркл в нарушении традиции дворца

Дело в том, что обычно новорожденных детей членов королевской семьи показывают на официальной фотосессии. Так делали Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Но тут принцесса Евгения решила обновить устои и опубликовала снимок малыша, которого родила 9 февраля, в своем Instagram.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк с сыном
Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк с сыном
Фото: instagram.com/princesseugenie

Ранее стало известно, что на самом деле думает Елизавета II о скандальном интервью Меган и Гарри.

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