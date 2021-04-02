Самооценка от такого не повышается: Рамина Эсхакзай призналась, за что ее не любила семья Коляденко

Интервьюер стала гостьей программы "Зірковий шлях"

К тому, чтобы стать известным интервьюером, Рамина Эсхакзай, которая рассказала всю правду об отношениях с Виталием Козловским, шла не один год. Желание быть звездой у девушки было еще с детства – несмотря на то, что ее родители не были связаны с творчеством, девочка всегда хотела быть популярной.

"Мне кажется, что здоровый человек не хочет быть популярным. Поскольку меня возможно недолюбили в детстве и были какие-то комплексы, мне нужна была любовь", – говорит Рамина в интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина".

Рамина признается, что отец всегда критиковал ее даже за четверки в школе. После она столкнулась с буллингом из-за цвета кожи.

"Поскольку у меня цвет кожи немного отличается от среднестатистического украинского, меня всегда, с третьего класса, обзывали", – признается Эсхакзай.

Экзотическая внешность досталась Рамине от отца, который родом из Афганистана, а мать ее – украинка. Девушка росла не единственным ребенком в семье, у нее есть сестра Диана, которая сейчас работает ее менеджером.

Рамина Эсхакзай Фото: instagram.com/raminalalala

По словам героини "Зірковоо шляху", ее сестра никогда не стремилась к публичности:

"Она выросла здоровым человеком. У нее нет таких бздикив по поводу мужчин. Самооценки. Она не хочет ничего себе поправить на лице, она реагирует на все спокойно".

На вопрос ведущей считает ли Рамина себя нездоровым чеовеком, та ответила:

"Конечно нездоровой. Потому что здоровый человек не парится по поводу своего внешнего вида, не изменяет себе губы, не вырезает комки Биша, не думает о диете".

На то, как Рамина воспринимает себя, также повлили ее первые отношения – с Филиппом Коляденко. Его звездные родители – Дмтрий и Елена Коляденко, также не воспринимали девушку. А бабушка Фила и вовсе назвала Рамину цыганкой.

Филипп Коляденко

Фото: instagram.com/philipp_kolyadenko

"Бабушка говорила, я не знаю, зачем он мне это говорил, можно же промолчать, он говорил, что я цыганка, которая его приворожила, – рассказала Эсхакзай. – И когда тебя в детстве угнетали за цвет кожи, потом еще родители парня тебе говорят о цвете кожи, самооценка от этого не повышается".

Она добавила ,что Елена Коляденко не вспринимала пассию своего сына. В конце Рамина и Филипп Коляденко расстались по инициативе парня.

Ранее экс-невеста Виталия Козловского призналась, почему она еще не замужем.

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