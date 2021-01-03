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"Найти мир ради ребенка": Димопулос прокомментировала скандал Джеджулы и его беременной супруги

Сегодня, 12:25

У Санты Димопулос и Андрея Джеджулы есть общий ребенок

В 2008 году Санта Димопулос родила ребенка от Андрея Джеджулы. Их разрыв спустя два года был достаточно скандальным, потому артистка не упустила возможности прокомментировать ситуацию, которая сейчас происходит с ее эксом и его нынешней супругой Юлией Леус.

В Instastories Димопулос ответила на вопросы подписчиков о том, что она думает по поводу скандала Джеджулы и Леус. Санта не стала никого критиковать, но подчеркнула, что ради ребенка необходимо найти компромисс.

Скриншот: instagram.com/stories/santadimopulos

"Я не судья и не член семьи, чтобы что-то обсуждать и осуждать. Я с трудом наладила отношение с Андреем ради сына. Я очень хорошо отношусь к Юлии и всегда помогу ей, если понадобится помощь. Желаю всем гармонии, мудрости и осознанности, чтобы найти мир и взаимопонимание ради ребенка", – высказалась артистка.

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Напомним, что в конце декабря в семье Андрея Джеджулы и Юлии Леус произошел скандал. Беременная Юлия с угрозой выкидыша попала в больницу. Она публично заявила, что в этом виноват ее супруг. Джеджула свою вину отрицает.

О самых скандальных разводах знаменитостей смотрите в сюжете:

Ранее Юлия Леус призналась, что жалеет, что не рассталась с Джеджулой раньше.

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