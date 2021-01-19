Найдите отличия: Настя Каменских повторила свое детское фото

Певица показала, как выглядела в детстве

После возвращения из отпуска звездный детектив шоу "Маска" певица Настя Каменских, похоже, решила пересмотреть свои детские фотографии. Один из образов артистке так понравился, что она решила его повторить.

Настя опубликовала у себя в Instagram фото, на котором она маленькая лежит на кровати в красной кофте и такого же цвета кепке. Певица воссоздала этот образ и предложила подписчикам найти отличия.

"И кепка по-прежнему подходит. Проведите пальцем влево, чтобы найти разницу", – написала певица.

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

Одним из первых комментарий оставил муж Насти Потап. "Люблю обеих", – прокомментировал певец пост супруги.

"Боже, какая ты красивая", "Хорошая", "Красотка", "Милота", – написали в Сети.

Напомним. недавно Потап похвастался подарком от Насти Каменских.

Ранее мы рассказывали, что Настя Каменских пришла на съемки шоу "Маска" в соблазнительном платье.

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