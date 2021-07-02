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Настю Каменских в купальнике сравнили с Волочковой (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
2 июля, 09:00
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Певица NK опубликовала новые фото в своем Instagram. Настя позировала в бассейне в ярко-желтом купальнике, который смутил ее фолловеров
Настя Каменских показала фото в купальнике
Настя Каменских показала фото в купальнике / Фото: instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских, которая в соблазнительном наряде показала, что нужно носить этим летом, поделилась с подписчиками горячими летними фото. На них звезда позирует в собственном бассейне, выбрав для этого ярко-желтый купальник.

Фотографии NK опубликовала в Instagram-профиле. Вместе с ней запечатлена ее любимая собачка Мими.

Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:

В комментариях к посту многие написали Каменских комплименты, а кто-то сравнил ее с российской балериной Анастасией Волочковой... Да, мы тоже удивились :).

  • "Вы великолепны!"
  • "Супер"
  • "Купальник нужен такой, чтобы грудь вместе собрать"
  • "У тебя грудь стала, как у Волочковой. Бесформенное желе"
  • "Шикарная грудь! Супер"
Скриншот: instagram.com/kamenskux

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Скриншот: instagram.com/kamenskux
Скриншот: instagram.com/kamenskux

Не упускают возможности поклонники Насти Каменских лишний раз напомнить ей о детях:

  • "Но видно, что подкрался тот возраст, когда нужны детки"
Скриншот: instagram.com/kamenskux

Смотрите историю любви Потапа и Насти Каменских в видеосюжете "Зіркового шляху":

Ранее мы показывали, как Каменских, Потап, Позитив и Дорофеева выглядели 10 лет назад: сравниваем фото.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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