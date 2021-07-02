Настю Каменских в купальнике сравнили с Волочковой (фото)

Украинская певица Настя Каменских, которая в соблазнительном наряде показала, что нужно носить этим летом, поделилась с подписчиками горячими летними фото. На них звезда позирует в собственном бассейне, выбрав для этого ярко-желтый купальник.
Фотографии NK опубликовала в Instagram-профиле. Вместе с ней запечатлена ее любимая собачка Мими.
Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:
В комментариях к посту многие написали Каменских комплименты, а кто-то сравнил ее с российской балериной Анастасией Волочковой... Да, мы тоже удивились :).
- "Вы великолепны!"
- "Супер"
- "Купальник нужен такой, чтобы грудь вместе собрать"
- "У тебя грудь стала, как у Волочковой. Бесформенное желе"
- "Шикарная грудь! Супер"
NK похудела с помощью тренировок, а Цибульская ест, что хочет. Смотрите, как звезды готовились к лету (видео)
Не упускают возможности поклонники Насти Каменских лишний раз напомнить ей о детях:
- "Но видно, что подкрался тот возраст, когда нужны детки"
Смотрите историю любви Потапа и Насти Каменских в видеосюжете "Зіркового шляху":
Ранее мы показывали, как Каменских, Потап, Позитив и Дорофеева выглядели 10 лет назад: сравниваем фото.