Настю Каменских в купальнике сравнили с Волочковой (фото)

Певица NK опубликовала новые фото в своем Instagram. Настя позировала в бассейне в ярко-желтом купальнике, который смутил ее фолловеров

Настя Каменских показала фото в купальнике / Фото: instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских, которая в соблазнительном наряде показала, что нужно носить этим летом, поделилась с подписчиками горячими летними фото. На них звезда позирует в собственном бассейне, выбрав для этого ярко-желтый купальник.

Фотографии NK опубликовала в Instagram-профиле. Вместе с ней запечатлена ее любимая собачка Мими.

Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:

В комментариях к посту многие написали Каменских комплименты, а кто-то сравнил ее с российской балериной Анастасией Волочковой... Да, мы тоже удивились :).

"Вы великолепны!"

"Супер"

"Купальник нужен такой, чтобы грудь вместе собрать"

"У тебя грудь стала, как у Волочковой. Бесформенное желе"

"Шикарная грудь! Супер"

Скриншот: instagram.com/kamenskux

Скриншот: instagram.com/kamenskux

Скриншот: instagram.com/kamenskux

Не упускают возможности поклонники Насти Каменских лишний раз напомнить ей о детях:

"Но видно, что подкрался тот возраст, когда нужны детки"

Скриншот: instagram.com/kamenskux

Смотрите историю любви Потапа и Насти Каменских в видеосюжете "Зіркового шляху":

Ранее мы показывали, как Каменских, Потап, Позитив и Дорофеева выглядели 10 лет назад: сравниваем фото.