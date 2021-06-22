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Надя Дорофеева в шортах и шлепанцах Gucci за 16 тыс. гривен сразила фанов длинными ногами (фото)

Сегодня, 20:30

Певица продолжает демонстрировать поклонникам свои стильные наряды и в этот раз подобрала образ в светлых оттенках

Надя Дорофеева в шлепанцах Gucci
Надя Дорофеева в шлепанцах Gucci
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Певица Надя Дорофеева, которая ранее разбила два BMW ради одного клипа, очаровала поклонников своими длинными ногами, демонстрируя трендовый летний наряд. В жаркую погоду артистка надела легкий молочный комплект от люксового бренда, дополнив наряд шлепанцами и панамкой.

На фото, которые появились в Instagram-аккаунте Нади Дорофеевой, она позирует в полупрозрачной рубашке оверсайз от бренда Acne Studios, который любят многие знаменитости. Идеальную комбинацию рубашке составили атласные шортики такого же оттенка, панамка от Jacquemus и сланцы от Gucci за 450 евро (около 16 тысяч гривен).

Шлепанцы Нади Дорофеевой стоят 450 евро (около 16 тысяч гривен)
Шлепанцы Нади Дорофеевой стоят 450 евро (около 16 тысяч гривен)
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Напоминаю себе и тебе не слить очередное лето", – подписала фотографии певица, напомнив поклонникам даты своих концертов в Украине.

Уже в июле артистка отправится в тур с сольными концертами, в конце которого выступит в Киеве на популярном фестивале Atlas Weekend.

В комментариях бурно отреагировали на стильный наряд и фигуру Нади Дорофеевой.

  • "Как всегда божественная"
  • "Вау, нереальная"
  • "От твоих фоток такой вайб"

Смотрите интервью с Надей Дорофеевой, в котором она рассказала о начале своей сольной карьеры и провела тур по своему дому:

Напомним, что ранее певица показала стринги-скорпионы за 1000 грн от украинского бренда.

Недавно Надя Дорофеева выпустила клип, который оказался очень похож на музыкальное видео Sia – Chandelier с танцующей девочкой.

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