Надя Дорофеева в лосинах и кроп-топе оголила пресс в преддверии первого сольного концерта: фото

Сегодня у Нади, которая недавно начала сольную карьеру, состоится первый концерт в Киеве. Артистка вовсю готовилась к этому событию

Украинская певица Надя Дорофеева, которая ранее призналась, что их с Дантесом отношения изменились, опубликовала фото и в очередной раз продемонстрировала поклонникам точеную фигуру. Артистка разместила снимок в Instagram.

На кадре, который появился в Сети, Надя позирует в стильном костюме, который ее фанаты сравнили с фильмом "Матрица". Надя облачилась в грубые ботинки, черные лосины и укороченный черный топ. Волосы артистка распустила, а образ дополнила солнцезащитными очками.

"Уже сегодня мой первый сольник в Киеве. Я вас жду и волнуюсь", – написала Надя в публикации.

Надя Дорофеева Фото: instagram.com/dorofeevasteam

Сегодня в Киеве пройдет первый сольный концерт Нади Дорофеевой, которая осенью прошлого года начала сольную карьеру после распада группы "Время и Стекло".

Отметим, что свою первую сольную песню gorit Надя представила в ноябре прошлого года. Многим ее поклонникам понравился трек, однако из-за клипа на песню возник скандал в Сети, после которого Потапу, продюсеру Нади, пришлось приносить извинения. Но не только некоторые фрагменты клипа Нади возмутили украинцев. Много кто начал сравнивать песню с другими композициями, обвиняя Дорофееву в плагиате.

Уверены, что на сольном концерте Надю будет поддерживать ее супруг Владимир Дантес, за которого она вышла замуж в 2015 году. Артист заметил будущую супругу еще задолго до их знакомства. Он отметил талант и внешность певицы, но она показалась ему высокомерной. Однажды группа "Время и Стекло" вместе с Дантесом и Вадимом Олейником ехали в одном поезде на вручение премии "Золотой граммофон". Тогда Владимир зашел поздороваться в купе со своим знакомым Алексеем Завгородним, партнером по группе Нади. Так у них завязалось общение.

Смотрите эксклюзивное интервью Нади Дорофеевой для "Зіркового шляху":

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