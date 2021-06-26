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Подписчики накинулись на супругу Виктора Павлика из-за ее ребенка

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
26 июня, 07:00
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Екатерина Репяхова показала новый снимок новорожденного сына и тут же нарвалась на критику своих подписчиков
Екатерина Репяхова показала новое фото новорожденного сына
Екатерина Репяхова показала новое фото новорожденного сына / Фото: instagram.com/repyahovakate

Подписчики в Instagram всегда все знают лучше вас. Наверное, это больная тема не только для звезд. Екатерину Репяхову, которая родила первенца 15 июня, раскритиковали за то, как она обращается с малышом.

В своем очередном посте в Instagram молодая супруга Виктора Павлика показала новое фото сына Миши и рассказала о подушке, на которой он спит. Бдительные фолловеры тут же начали объяснять Кате, что ребенку в таком возрасте подушка не нужна.

Вероятно, многие из этих комментаторов не знают о существовании нашего календаря летних лайфхаков. Иначе бы они отлично проводили эти жаркие дни, вместо того, чтобы скроллить ленту.

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В комментариях Репяховой начали писать следующее:

  • "У меня сыночек в 2 года без подушки спит, зачем она ребенку?"
  • "Для подушки еще слишком рано"
  • "Не ложите малыша еще на подушку"
  • "Зачем штаны в такую жару?"
Скриншот: instagram.com/repyahovakate

Катерина не выдержала и обратилась к подписчикам с просьбой не писать ей больше о подушке.

Скриншот: instagram.com/repyahovakate

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова тайно расписались в мае 2020 года, а свадьбу перенесли и до сих пор не сыграли. Виктор был женат трижды. Екатерина Репяхова, которая моложе артиста на 29 лет, стала его четвертой женой. Отношения пары начались в 2015 году. Репяхова не раз признавалась, что с детства любила творчество Павлика и ездила на его концерты.

Для Виктора Павлика этот малыш является четвертым ребенком, у артиста есть взрослые сын и дочь. Еще один его сын, Павел, умер в августе прошлого года от онкологического заболевания. Ему был 21 год. Для Екатерины ребенок стал первенцем.

Смотрите откровенное интервью Виктора Павлика для "Зіркового шляху":

Ранее Екатерина Репяхова показала, как тайно выписывалась из родильного дома.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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