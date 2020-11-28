"На ужин у меня была бутылка вина": Анита Луценко впервые рассказала о смерти экс-бойфренда

Тренер поделилась шокирующими подробностями личной жизни

Спортсменка и главный тренер страны Анита Луценко впервые поделилась трагической историей своей личной жизни. Звезда "Зважених та щасливих" никогда этого не рассказывала, но несколько лет назад она потеряла близкого человека, а узнала об этом прямо во время съемок программы.

Шокирующие подробности утраты Анита озвучила в интервью с Машей Ефросининой для шоу "Экзамен", которое выходит на YouTube-канале ведущей. По словам тренера, во время работы над одним из первых сезонов "Зважених", ей сказали, что человек, которого она любила, умер.

Анита Луценко

Скриншот: YouTube

"Я не поняла, почему меня в этот день не освободили... потому что были тайминги", – вспоминает Луценко.

На тот момент с мужчиной они уже расстались, но были друзьями. Это был администратор шоу Виталий. Анита говорит, что он был самой большой поддержкой для нее, всегда помогал и был рядом.

"Через месяц после того, как мы расстались, оказалось, что у него четвертая стадия рака... После этого у меня был сложный период... У меня на ужин была бутылка вина", – рассказала Анита Луценко, добавив, что страдала около полугода.

Личную жизнь Анита Луценко держит в тайне. Известно, что в 2016 году она родила девочку, которую назвали Миа. Имя отца ребенка спортсменка не афиширует.

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О своей дочке Анита Луценко рассказала в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle.

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