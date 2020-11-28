Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"На ужин у меня была бутылка вина": Анита Луценко впервые рассказала о смерти экс-бойфренда

Сегодня, 11:54

Тренер поделилась шокирующими подробностями личной жизни

Спортсменка и главный тренер страны Анита Луценко впервые поделилась трагической историей своей личной жизни. Звезда "Зважених та щасливих" никогда этого не рассказывала, но несколько лет назад она потеряла близкого человека, а узнала об этом прямо во время съемок программы.

Шокирующие подробности утраты Анита озвучила в интервью с Машей Ефросининой для шоу "Экзамен", которое выходит на YouTube-канале ведущей. По словам тренера, во время работы над одним из первых сезонов "Зважених", ей сказали, что человек, которого она любила, умер.

Анита Луценко
Скриншот: YouTube

"Я не поняла, почему меня в этот день не освободили... потому что были тайминги", – вспоминает Луценко.

На тот момент с мужчиной они уже расстались, но были друзьями. Это был администратор шоу Виталий. Анита говорит, что он был самой большой поддержкой для нее, всегда помогал и был рядом.

Читайте также:
Анита Луценко прокомментировала свои отношения с участником "Зважені та щасливі 9"

"Через месяц после того, как мы расстались, оказалось, что у него четвертая стадия рака... После этого у меня был сложный период... У меня на ужин была бутылка вина", – рассказала Анита Луценко, добавив, что страдала около полугода.

Личную жизнь Анита Луценко держит в тайне. Известно, что в 2016 году она родила девочку, которую назвали Миа. Имя отца ребенка спортсменка не афиширует.

Как победила рак телеведущая Алла Мазур, смотрите в сюжете:

О своей дочке Анита Луценко рассказала в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Меган Фокс подала на развод с супругом ради своего нового любовника У Юлии Волковой из "Тату" во второй раз диагностировали рак Бывшая девушка Жени Кота изменила ему с экс-солистом Quest Pistols Антоном Савлеповым
рак тренер Анита Луценко романы звезд
Реклама

Новости партнеров

Назван избранник "Холостячки" Мишиной: карты раскрыли до финала
Назван избранник "Холостячки" Мишиной: карты раскрыли до финала
Мисс Украина без нижнего белья прошлась по элитному отелю Киева
Мисс Украина без нижнего белья прошлась по элитному отелю Киева
Роскошная жена Чиро Иммобиле. Итальянцу можно позавидовать
Роскошная жена Чиро Иммобиле. Итальянцу можно позавидовать
Как выглядит и чем занимается сын Олега Винника и Таюне
Как выглядит и чем занимается сын Олега Винника и Таюне

Популярные статьи

Вчера, 23:58Шоу-бизнес

"Холостячка": кто покинул проект в шестом выпуске

Вчера, 16:00Психология

Локдауна не избежать. Как встретить Новый год в одиночестве – сценарий номер 2

Вчера, 15:10Эксклюзив

Вольнова о Ктиторчуке, подозреваемом в педофилии: "Его сгубила любовь к женской красоте"

Вчера, 05:57Психология

Гороскоп на сегодня 27 ноября: Тельцам нужно быть активнее, а Близнецам – взять свою жизнь под контроль

26 ноябряШоу-бизнес

Как королевская семья отреагировала на новость о выкидыше Меган Маркл

26 ноябряEvents

Локдаун близко. Как встретить Новый год взаперти – сценарий номер 1

26 ноябряШоу-бизнес

Звезду фильма "Бриллиантовая рука" госпитализировали с инсультом

26 ноябряFood

Что готовят на День благодарения в США: традиционные блюда

26 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 26 ноября: Весы будут в восторге от себя, а Скорпионов ждет удачный день

25 ноябряШоу-бизнес

У Юлии Волковой из "Тату" во второй раз диагностировали рак

25 ноябряШоу-бизнес

Вадим Лисица о разрыве с Alyosha и ее поездке на Евровидение: "Я еще должен 220 тысяч евро"

25 ноябряFood

Черноплодная рябина: польза и вред для здоровья

25 ноябряШоу-бизнес

ТОП-10 голливудских звезд, которые стали жертвами сексуального насилия

25 ноябряШоу-бизнес

Бывшая девушка Жени Кота изменила ему с экс-солистом Quest Pistols Антоном Савлеповым

25 ноябряТехно

Когда украинцам лучше всего охотиться за скидками в "черную пятницу" – ответ маркетолога

25 ноябряШоу-бизнес

Меган Маркл потеряла второго ребенка

Новости партнеров

Новый особняк Ани Лорак под Москвой поражает роскошью
Новый особняк Ани Лорак под Москвой поражает роскошью
Комаровский нашел необычный способ, как отличить covid-19 от ОРВИ
Комаровский нашел необычный способ, как отличить covid-19 от ОРВИ
Вкуснейшая намазка на хлеб за 3 минуты
Вкуснейшая намазка на хлеб за 3 минуты
Прекрасная вторая половинка лидера Зари: с ней не бывает скучно
Прекрасная вторая половинка лидера Зари: с ней не бывает скучно
Интересный рецепт творожной шарлотки – изумительный пирог
Интересный рецепт творожной шарлотки – изумительный пирог
Беда с двухлетним сыном Тодоренко: подробности
Беда с двухлетним сыном Тодоренко: подробности
Молодая жена Касселя восхитила идеальным телом в тесном платье
Молодая жена Касселя восхитила идеальным телом в тесном платье
С ума сойти: Каменских опубликовала обнаженное селфи
С ума сойти: Каменских опубликовала обнаженное селфи

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять