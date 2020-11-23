На торги выставлен альбом Джона Леннона, который он подписал для своего убийцы

8 декабря 1980 года Марк Чепмен убил Джона Леннона

Пластинку Double Fantasy, записанную Джоном Ленноном совместно с Йоко Оно, продадут на аукционе. Это будет именно та копия альбома, которую музыкант подписал для своего убийцы Марка Чепмена 8 декабря 1980 года.

Альбом с автографом знаменитого "битла" появился на сайте аукционного дома Goldin Auctions. На обложке запечатлены целующиеся Леннон и его супруга Йоко Оно.

Альбом Double Fantasy

Фото: goldinauctions.com

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Полиция Нью-Йорка использовала данную пластинку в качестве улики. Помимо подписи, на ней остались пометки, сделанные следователями.

Роспись Джона Леннона на альбоме

Фото: goldinauctions.com

Торги стартуют сегодня, 23 ноября. Прогнозируемая стоимость лота – 400 тысяч долларов.

Леннон подписывает альбом Чепмену

Фото: goldinauctions.com

Напомним, что 8 декабря 1980 года в Нью-Йорке Марк Чепмен попросил Леннона оставить автограф на альбоме, а через несколько часов убил музыканта около его дома четырьмя выстрелами из пистолета. Леннон скончался в больнице от потери крови, а Чепмена приговорили к пожизненному заключению.

В сентябре Марк Чепмен извинился перед Йоко Оно за смерть Леннона и признался, почему сделал это.

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