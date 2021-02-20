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На телеканале "Украина" состоялась премьера фильма Олега Сенцова "Номера" – о чем фильм

Сегодня, 14:22

Работа над фильмом велась дистанционно, пока Сенцов был в колонии

Ко Дню Героев Небесной Сотни на телеканале "Украина" состоялась премьера фильма "Номера". Над картиной работали Олег Сенцов, который стал почетным гражданином Парижа, и Ахтем Сеитаблаев.

Режиссеры общались по переписке, а когда политзаключенный Сенцов вышел на свободу из российской колонии, фильм был почти готов. О чем картина "Номера", рассказываем далее в материале.

Эльвина Сеитбуллаева, Александр Скиба и Владислав Смилянец. Новости "Сегодня", телеканал "Украина"
Видео: Сегодня

Это первый раз, когда два режиссера работали над фильмом дистанционно. Последнее слово всегда оставалось за Олегом Сенцовым, но идея ленты близка по духу обоим.

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Актеров подбирал Ахтем Сеитаблаев, а утверждал их Сенцов, по фотографиям. Процесс съемок согласовывали в переписке, хотя не всегда письма поступали вовремя, что иногда осложняло этот процесс.

Кадр из фильма "Номера"
Кадр из фильма "Номера"
Фото: oiff.com.ua

"Номера" – это антиутопия о жизни в тоталитарной системе. Вместо имен – номера. Четные – женщины, нечетные – мужчины. Люди не имеют права выбора, как жить и кого любить. Номера должны следовать правилам диктатора.

Кадр из фильма "Номера"
Кадр из фильма "Номера"
Фото: themoviedb.org

И хотя пьеса была написана Сенцовым в 2011 году, она ​​оказалась пророческой. Некоторые события напоминают Крым 2012-го – интересы полуострова и предательство тех, от кого не ожидал.

У фильма "Номера" нет ответов на вопросы. Вместо этого режиссеры приглашают зрителя через комедию, гротеск и лирику самому сделать выбор.

Отметим, что мировая премьера фильма состоялась в рамках программы Berlinale Special юбилейного Берлинского кинофестиваля в 2020 году. В украинский прокат картина "Номера" вышла 19 ноября 2020.

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