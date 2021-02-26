Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

На телеканале "Украина 24" стартует новый сезон "Без краватки" с Иванной Онуфрийчук

Сегодня, 13:49

Премьера нового сезона уже в это воскресенье

28 февраля на общенациональном канале "Украина 24" стартует новый сезон откровенного проекта "Без краватки" с Иванной Онуфрийчук, которая недавно вышла замуж. Программа будет выходить каждое воскресенье в 15:00.

"Мои гости очень разные, но их объединяет одно – желание быть искренними и смело говорить о личном. Только в программе "Без краватки" вы узнаете, что надежно скрывают известные люди от посторонних глаз. Это не сухие интервью, а самые горячие разговоры о жизни настоящих героев нашего времени – мужчин, которые не боятся быть откровенными", – поделилась Иванна Онуфрийчук.

Иванна Онифрийчук
Иванна Онифрийчук

Каждое воскресенье в 15:00 зрители телеканале "Украина 24" будут наблюдать за эксклюзивными интервью известных политиков и общественных деятелей. Иванна Онуфрийчук знает, как во время неформальной беседы узнать все секреты звездных гостей.

Первым гостем нового сезона программы "Без краватки" станет украинский политик Александр Данилюк. На откровенный разговор с талантливой ведущей также согласились бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, министр развития экономики Тимофей Милованов, политик Александр Корниенко, народный депутат Украины Муса Магомедов, экс-председатель Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов.

Не пропустите искреннюю премьеру 28 февраля в 15:00 – "Без краватки" с Иванной Онуфрийчук на телеканале "Украина 24".

Ранее Иванна Онифричук раскрыла подробности свадьбы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Телеведущая Иванна Онуфрийчук выходит замуж У экс-главы ОП Андрея Богдана нашлась еще одна бывшая жена: она участвует в "Холостяке" (видео)
Иванна Онуфрийчук
Реклама

Новости партнеров

Рецепт десерта Графские развалины от Лизы Глинской
Рецепт десерта Графские развалины от Лизы Глинской
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
Девушка белоруса Шепелева станет "многодетной" мамой
Девушка белоруса Шепелева станет "многодетной" мамой

Популярные статьи

Вчера, 14:39Вкусно

Горячие блюда на 8 Марта: 5 праздничных рецептов

Вчера, 13:17Звездно

Вдовец Легкоступовой решил продать наследство певицы, которое оценили в 38 миллионов гривен

Вчера, 12:13Вкусно

Лайфхак: как правильно варить креветки

Вчера, 06:10Фаново

Иверская икона Божией Матери: история, значение

Вчера, 05:36Психо

Гороскоп на сегодня 25 февраля: Львам нельзя нервничать, а Девам – делать то, что им не свойственно

24 февраляTravel

5 крутых идей для путешествия по Украине на 8 Марта

24 февраляВкусно

Рецепт капкейков с клубничной начинкой на 8 Марта

24 февраляЗвездно

Григорию Чапкису – 91: все о четырех супругах знаменитого хореографа

24 февраляВкусно

Меню на 8 Марта: 5 праздничных рецептов

24 февраляЗвездно

ТОП-15 цитат Стива Джобса: "Работать нужно не 12 часов, а головой"

24 февраляПсихо

Самые верные мужья по знаку зодиака

24 февраляЗвездно

Бывший супруг Алины Гросу впервые назвал причину их развода

24 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 24 февраля: Близнецам нельзя рисковать, а Ракам нужно меньше мечтать

23 февраляПсихо

Что подарить на 8 Марта: оригинальные идеи для любимых женщин

23 февраляЗвездно

Камалия рассказала, как Захур воспитывает дочек: Папа грозится отправить в бомжатскую школу

23 февраляПсихо

Как выбрать мужа по знаку зодиака — кто лучший супруг?

Новости партнеров

Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова
Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова
Тина Кароль довела до слез Дорофееву
Тина Кароль довела до слез Дорофееву
Шесть самых сексуальных мужчин по знаку зодиака
Шесть самых сексуальных мужчин по знаку зодиака
Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга
Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга
Угроза жизни - Комаровский про отсутствие обоняния при КОВИД
Угроза жизни - Комаровский про отсутствие обоняния при КОВИД
Не только витамин С. Чем на самом деле полезен гранат
Не только витамин С. Чем на самом деле полезен гранат
Какие продукты полезны сердечно-сосудистой системе
Какие продукты полезны сердечно-сосудистой системе
Кукла Барби из Рамат-Гана. Девушка потенциального новичка Динамо
Кукла Барби из Рамат-Гана. Девушка потенциального новичка Динамо

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять