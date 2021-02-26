На телеканале "Украина 24" стартует новый сезон "Без краватки" с Иванной Онуфрийчук

Премьера нового сезона уже в это воскресенье

28 февраля на общенациональном канале "Украина 24" стартует новый сезон откровенного проекта "Без краватки" с Иванной Онуфрийчук, которая недавно вышла замуж. Программа будет выходить каждое воскресенье в 15:00.

"Мои гости очень разные, но их объединяет одно – желание быть искренними и смело говорить о личном. Только в программе "Без краватки" вы узнаете, что надежно скрывают известные люди от посторонних глаз. Это не сухие интервью, а самые горячие разговоры о жизни настоящих героев нашего времени – мужчин, которые не боятся быть откровенными", – поделилась Иванна Онуфрийчук.

Иванна Онифрийчук

Каждое воскресенье в 15:00 зрители телеканале "Украина 24" будут наблюдать за эксклюзивными интервью известных политиков и общественных деятелей. Иванна Онуфрийчук знает, как во время неформальной беседы узнать все секреты звездных гостей.

Первым гостем нового сезона программы "Без краватки" станет украинский политик Александр Данилюк. На откровенный разговор с талантливой ведущей также согласились бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, министр развития экономики Тимофей Милованов, политик Александр Корниенко, народный депутат Украины Муса Магомедов, экс-председатель Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов.

Не пропустите искреннюю премьеру 28 февраля в 15:00 – "Без краватки" с Иванной Онуфрийчук на телеканале "Украина 24".

Ранее Иванна Онифричук раскрыла подробности свадьбы.

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