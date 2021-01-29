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На "Оскар-2021" могут претендовать сразу два украинских фильма

Сегодня, 17:12

Киноленты допущены к рассмотрению на премию

Через несколько месяцев состоится церемония премии "Оскар-2021", в лонг-лист которой вошли сразу два украинских фильма – "Атлантида" и "Земля голубая, будто апельсин". Обе киноленты посвящены Донбассу и уже получили несколько престижных международных наград. Теперь фильмы получили шанс побороться за статуэтку "Оскар", которая может стать первой для Украины.

Как сообщается на Facebook-странице Госкино Украины, Американская академия кинематографических искусств и наук объявила список фильмов, которые будут рассмотрены для номинации на 93-й "Оскар". Обе киноленты сняты при поддержке Госкино.

Кадр из фильма "Атлантида"
Кадр из фильма "Атлантида"
Фото: Скриншот из YouTube

Фильм "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича (он выступил сценаристом, режиссером, оператором и продюсером) рассказывает о жизни на территории восточной Украины после победы в войне с Россией. Некогда оккупированные украинские территории вернулись под контроль государства, однако оказались непригодными для жизни.

Кадр из фильма
Кадр из фильма "Земля голубая, будто апельсин"
Фото: dzygamdb.com

Фильм Ирины Цилык "Земля голубая, будто апельсин" повествует об истории семьи, которая живет под постоянными обстрелами в прифронтовой Красногоровке. Преодолевая страх, Анна и ее четверо детей снимают любительский фильм о своей нелегкой жизни.

Какие шансы у фильмов на "Оскаре"?

На данный момент киноленты прошли технический отбор. Это значит, что они соответствуют всем правилам "Оскара".

9 февраля Киноакадемия объявит короткие списки из 15 фильмов в каждой категории, а уже 15 марта мы узнаем номинантов, которые будут бороться за награду.

Церемония "Оскар" состоится 25 апреля 2021 года в Лос-Анджелесе.

На днях стало известно, что актер Джаред Лето потерял свою статуэтку "Оскар" еще три года назад.

Все подробности в спецтеме Оскар: все о кинопремии

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Атлантида украинское кино Оскар 2021
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