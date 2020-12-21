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На младшую сестру Кардашьян напали зоозащитники: "Кайли, ты чудовище" (видео)

Сегодня, 19:18

Девушка была замечена возле магазина, где продаются меховые изделия

В Беверли-Хиллз зоозащитники напали на Кайли Дженнер – младшую сестру Ким Кардашьян. Об этом сообщает TMZ.

Рядом с торговым центром, где Кайли зашла в магазин с меховыми изделиями, как раз проходила акция по защите прав животных. Похоже, что недоброжелатели сообщили зоозащитникам, что Дженнер неподалеку от них покупает меховые изделия. Активисты сразу же примчались ко входу в магазин.

"Кайли, ты чудовище. Позор тебе. С этих животных содрали шкуру живьем", – кричали защитники прав животных в свои мегафоны.

Тем временем Кайли быстро села в собственный автомобиль. Дженнер окружала ее охрана. Активисты пытались заблокировать выезд авто, но водителю Кайли все же удалось прорваться сквозь возмущенную толпу.

Отметим, что Кайли не раз подвергалась критике за то, что она носит изделия из меха.

Напомним, Кайли Дженнер снялась в бикини. Ранее мы сообщали, как Кайли Дженнер выглядит без макияжа.

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