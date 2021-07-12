На Каннском кинофестивале показали украинский фильм "Бабий Яр. Контекст" Сергея Лозницы

В этом году в программе Каннского кинофестиваля представлены две украинские кинокартины. Одна из них – новый проект Сергея Лозницы, над которым он работал вместе с Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр"

Продюсер Мария Чустова, режиссер Сергей Лозница и руководитель мемориального центра "Бабий Яр" в Киеве Илья Хржановский / Фото: Getty Images

Вчера, 11 июля, в программе "Специальные показы" на Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма "Бабий Яр. Контекст". Картина расскажет о трагических событиях, которые привели к убийству более 30 тысяч евреев в оккупированном нацистами Киеве, а также о том, что последовало за этой трагедией. Премьера в Украине запланирована на осень этого года.

Как сообщает "Суспільне", перед показом фильма режиссер Сергей Лозница сказал журналистам, что "Бабий Яр. Контекст" помогает помочь понять, какие были мотивы и какие были технологии. Режиссер также ответил, боится ли критики по поводу того, что в фильме есть кадры, в которых можно увидеть, как украинцы приветствуют немцев, а потом и советскую армию

"Это критика не меня. Это не я встречал немцев и советской армии. Это просто необходимо знать. Можете спросить с ближайшей истории, количество членов коммунистической партии была в Украине. Это миллионы", – сказал Лозница.

Режиссер Сергей Лозница / Фото: Getty Images

Документальная кинолента состоит примерно из 20-25 эпизодов, которые были смонтированы из киноархивов. В фильм вошли видео, снятые в период вторжения нацистов на территорию СССР в 1941 году и в 1966 году, когда был организован первый архитектурный конкурс на проект мемориала в Бабьем Яру. Таким образом, зрители увидят несколько десятков завершенных сюжетов, каждый из которых так или иначе связан с трагедией в Бабьем Яру.

Кадр из фильма "Бабий Яр" / Фото: babynyar.org

Для Сергея Лозницы – это уже седьмой по счету фильм, который показывается в Каннах.

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