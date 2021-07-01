На грани эротики и фильма ужасов: MARUV облизала огромного червя в новом клипе

Некоторые поклонники артистки заявили, что клип стал одной из лучших видеоработ в арсенале, другие же заявили, что почувствовали отвращение при просмотре

MARUV выпустила новый эротический клип / Фото: Скриншот из YouTube

Певица MARUV, которая засветилась на российском музыкальном фестивале, продолжает эпатировать публику. Артистка выпустила клип на трек Candy Shop (с англ. – конфетный магазин), в котором она в эротических нарядах позирует возле огромно червя, катается на конфете и танцует в окружении полуобнаженных девушек.

Поклонники назвали клип "видео на грани эротики и фильмов ужасов". Некоторым понравилась задумка и реализация видеоработы, другим – нет.

"Слабонервным и мнительным не смотреть!" – подписала анонс своего клипа MARUV.

Вот, что в комментариях пишут поклонники артистки:

Стилистика Голливудских экшен-ужастиков, снято довольно качественно, спецэффекты на уровне. Определенно что-то новое в творчестве MARUV – и это здорово! А что MARUV не отказалась от провокации и эпатажа – это естественно, ибо MARUV и провокация – слова синонимы.

В общем, тонкая грань между эротикой и отвратительным. Но...реализация, как мне показалось, не дотянула.

Я обожаю MARUV, считаю, что она очень крутая в своем стиле, но именно эта работа вызвала у меня отвращение.

Слушайте, я, конечно, фанат MARUV, но это явный перебор.

Скриншот: YouTube

Ранее мы сообщали, что MARUV анонсировала два концерта в Украине и разозлила соцсети. Певица давно гастролирует и живет в России, но этим летом она собирается приехать как минимум в два города Украины.