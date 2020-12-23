"Мы оба приложили к этому усилия": Сергей Бабкин поделился подробностями первого дуэта с дочкой
Украинский музыкант порадовал поклонников совместной песней с дочерью
Сергей Бабкин со своей дочерью Веселиной впервые представил широкой аудитории невероятно красивую дуэтную песню "Твоя любовь". Желание представить песню именно синглом возникло после бурной реакции фанов в социальных сетях – к своему дню рождения артист выложил mood-видео англоязычной песни Because you love с дочкой. Поклонники артиста были в восторге от дуэта и вдохновили артиста записать песню еще и на украинском. Так появилась "Твоє кохання".
Эксклюзивно для Сегодня.Lifestyle Сергей поделился, как они вместе с Веселиной писали совместный трек и как происходил их совместный творческий процесс:
"Мы оба являемся авторами – Веселина и я. Мы оба приложили к этому усилия, фантазии. Я использовал все свои знания английского, максимально. Но все равно большая часть песни – это Веселина. Моих 30 процентов, ее – 70", – рассказал Сергей Бабкин.
Каждый из них внес свой вклад в создание песни, а с английским вариантом песни помогала переводчик.
"Я набросал какие-то аккорды. Мы сели вдвоем, я проговаривал мысль, и вместе составляли. Она переводила, мы проверяли – вот так и написали. Затем эти слова я отправил моей давней знакомой, землячке – переводчик английского высшего уровня Марии Гедройц. Она немного подправила нас и "причесала" этот текст в настоящие английские стихи. Так и родилась песня ", – поделился певец.
Песня "Твоє кохання":
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