Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Мы оба приложили к этому усилия": Сергей Бабкин поделился подробностями первого дуэта с дочкой

Сегодня, 16:43

Украинский музыкант порадовал поклонников совместной песней с дочерью

Сергей Бабкин со своей дочерью Веселиной впервые представил широкой аудитории невероятно красивую дуэтную песню "Твоя любовь". Желание представить песню именно синглом возникло после бурной реакции фанов в социальных сетях – к своему дню рождения артист выложил mood-видео англоязычной песни Because you love с дочкой. Поклонники артиста были в восторге от дуэта и вдохновили артиста записать песню еще и на украинском. Так появилась "Твоє кохання".

Эксклюзивно для Сегодня.Lifestyle Сергей поделился, как они вместе с Веселиной писали совместный трек и как происходил их совместный творческий процесс:

"Мы оба являемся авторами – Веселина и я. Мы оба приложили к этому усилия, фантазии. Я использовал все свои знания английского, максимально. Но все равно большая часть песни – это Веселина. Моих 30 процентов, ее – 70", – рассказал Сергей Бабкин.

Сергей Бабкин с дочерью Веселиной
Сергей Бабкин с дочерью Веселиной
Фото: Скриншот из YouTube

Каждый из них внес свой вклад в создание песни, а с английским вариантом песни помогала переводчик.

"Я набросал какие-то аккорды. Мы сели вдвоем, я проговаривал мысль, и вместе составляли. Она переводила, мы проверяли – вот так и написали. Затем эти слова я отправил моей давней знакомой, землячке – переводчик английского высшего уровня Марии Гедройц. Она немного подправила нас и "причесала" этот текст в настоящие английские стихи. Так и родилась песня ", – поделился певец.

Песня "Твоє кохання":

Ранее мы рассказывали, что Сергей Бабкин показал фото с венчания.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Сергей Бабкин рассказал, как его песни спасали семью и пугали коллег "Очень сильно налажал": Сергей Бабкин откровенно рассказал, как изменил своей жене
песня Сергей Бабкин
Реклама

Новости партнеров

Лорак потрясла потеря, певица сделала признание
Лорак потрясла потеря, певица сделала признание
Капризный сын Киркорова опозорил отца перед знаменитым режиссёром
Капризный сын Киркорова опозорил отца перед знаменитым режиссёром
Марина Бех порадовала фанатов откровенным снимком
Марина Бех порадовала фанатов откровенным снимком
Экс-подруга Неймара - сексуальная Сорая Вучелич
Экс-подруга Неймара - сексуальная Сорая Вучелич

Популярные статьи

Сегодня, 17:15Афиша

Новый год 2021: самые атмосферные треки для праздничного плейлиста

Сегодня, 11:34Food

Селедка под шубой: история и секреты приготовления новогоднего салата

Вчера, 18:45Шоу-бизнес

Николай Басков проговорился о разводе Королевой и Тарзана – видео

Вчера, 17:40Food

Греческий салат: польза и секреты приготовления

Вчера, 13:14Шоу-бизнес

Меган Маркл заметили с округлившимся животом в объемной кофте: фото

Вчера, 11:36Стиль

Что подарить маме на Новый год 2021: пять небанальных идей

Вчера, 11:14Food

Как приготовить новогодний салат оливье: 8 рецептов на любой вкус

Вчера, 08:10Events

Именины Анны 22 декабря: поздравления с днем ангела в стихах и прозе

Вчера, 06:10Fun

С днем ангела Анны: красивые открытки и поздравления в стихах

Вчера, 04:20Fun

День святой Анны: история, традиции и приметы праздника

21 декабряАфиша

Где покататься на коньках в Киеве зимой 2020-2021 – список локаций

21 декабряFood

Как приготовить тушеную квашеную капусту

21 декабряEvents

Восточный гороскоп на 2021 год Быка для всех знаков по годам

21 декабряEvents

День зимнего солнцестояния-2020: обряды, ритуалы и приметы

21 декабряFood

Что приготовить на католическое Рождество: ТОП-5 рецептов

21 декабряFun

Сегодня день зимнего солнцестояния-2020: что нельзя делать

Новости партнеров

Постаревший Дмитрий Харатьян перепугал новым лицом
Постаревший Дмитрий Харатьян перепугал новым лицом
Чего не стоит делать при COVID-19: пять главных ошибок
Чего не стоит делать при COVID-19: пять главных ошибок
Всі здригнулися, дізнавшись, хто насправді стріляв у Талькова
Всі здригнулися, дізнавшись, хто насправді стріляв у Талькова
Жена украинская боксера, чей инстаграм вернет лето каждому
Жена украинская боксера, чей инстаграм вернет лето каждому
Аппетитная Ана Чери на пляже
Аппетитная Ана Чери на пляже
Никакого интима: Соседов раскусил Пугачеву и Галкина
Никакого интима: Соседов раскусил Пугачеву и Галкина
Кайли Дженнер заворожила своими завидными объемами в тонком топе
Кайли Дженнер заворожила своими завидными объемами в тонком топе
5 самых грустных и мрачных мультфильмов СССР
5 самых грустных и мрачных мультфильмов СССР

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять