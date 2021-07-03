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Муж онкобольной Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
3 июля, 13:52
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Петр Чернышев появился в Сочи на мероприятии, посвященном шоу с его участием. Поклонники обеспокоены внешним видом фигуриста
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев впервые за долгое время появился на публике. Фигурист посетил Сочи в рамках промо к шоу, с которым сейчас гастролирует по России. Поклонники Петра обеспокоены его внешним видом.

Недавно, к слову, дочь Анастасии Заворотнюк, Анна сообщила, что у нее начались проблемы со здоровьем.

Как пишут СМИ, 50-летний фигурист Петр Чернышев ухаживает за звездой сериала "Моя прекрасная няня", которая страдает от онкологического заболевания уже продолжительное время.

Тем не менее Петр принял участие в мюзикле "Руслан и Людмила", вместе со своей коллегой Татьяной Навкой. В своем Instagram-аккаунте Навка показала, как муж Заворотнюк выглядит сейчас.

Как сейчас выглядит Петр Чернышев
Фото: instagram.com/tatiana_navka

В мае появилась информация, что состояние здоровья Анастасии Заворотнюк ухудшилось. По словам инсайдеров, актриса стала неузнаваемой, сильно поправилась из-за приема гормональных препаратов и даже лишилась волос.

При этом Анна Заворотнюк недавно пожаловалась на бестактных людей. Дочь актрисы рассказала, что незнакомые люди задают много вопросов о здоровье матери. Анна заявила, что ее жизнь – не цирк, а она не обезьянка в клетке.

Дочь Заворотнюк пошла к психологу – подробнее в сюжете:

Ранее Анна Заворотнюк отреагировали на слухи о здоровье мамы.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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