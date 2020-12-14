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"Моя борьба равна нулю": экс-возлюбленная Сереги не может добиться встречи с детьми

Сегодня, 17:43

Девушка теряет надежду на встречу с сыновьями

Уже больше полугода экс-возлюбленная рэпера Сереги и мать его двоих сыновей Полина Ололо, которая недавно рассказала о насилии со стороны бывшего мужа, не может увидеться с детьми. Через суд девушка пытается добиться опеки над своими сыновьями Марком и Платоном, которых забрал Серега, но артист ни разу не был на судебных заседаниях.

Полина Ололо с детьми
Полина Ололо с детьми
Фото: instagram.com/polina_lola

На своей странице в Instagram Полина призналась, что у нее все меньше надежды на то, что она когда-нибудь сможет увидеть Марка и Платона.

"Я пытаюсь стабилизироваться, потому что у меня снова опустились руки. Я, честно, не могу уже поверить, смогу ли я поцеловать или увидеть детей. Я узнала, что моя борьба ежедневная равна нулю, если с ним работает даже если и бывший судья, то он знает все лазейки и тропинки куда, что и как. Я не могу смириться с тем, что я их увижу через много лет, не могу", – пишет девушка.

Полина Ололо с детьми
Полина Ололо с детьми
Фото: instagram.com/polina_lola

"Каждую ночь они снятся мне. Я их во сне хотя бы за руку подержать могу, я не знаю, любят ли они меня сейчас так же, скучают ли, хотят ли домой, ко мне, к сестре, к бабушке", – объясняет Полина.

Она также заверила, что продолжит борьбу за детей.

Напомним, рэпер Серега издевался над младшей сестрой и поднимал на нее руку.

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