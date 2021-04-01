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MONATIK впервые показал лица обоих сыновей и кадр росписи в ЗАГСе с супругой (фото)

Сегодня, 11:29

Артист выпустил клип к своему 35-летию

Мультиартист MONATIK (Дмитрий Монатик) сегодня отмечает свое 35-летие. По таком поводу он выпустил удивительно трогательный клип, состоящий из его архивных фото и видео.

В новой видеоработе артист показал себя в юности, а также впервые за все время продемонстрировал фото, где четко видно лица его сыновей – Даниила и Платона, ведь ранее MONATIK показывал малышей лишь со спины.

Артист победил в номинации "ми-ми-ми дня", ведь мы уверены, что эти кадры станут самым милым, что вы увидели за день. Мальчики очень похожи на своего звездного папу!

Фото: кадр из видео

Старший сын Дмитрия, Даниил, родился в 2015 году, а младший Платон – в 2017-м.

Фото: кадр из видео

В клипе также можно заметить кадр из ЗАГСа, где проходила роспись Дмитрия и его супруги Ирины.

Фото: кадр из видео

Ранее мы сообщали, что у MONATIK и Дорофеевой есть секретный семейный чат.

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