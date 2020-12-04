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MONATIK об отказе Потапа и Никитина сотрудничать с ним: "Я им благодарен за это"

Сегодня, 18:30

Мультартист рассказал о переломном моменте в своей карьере

Украинский мультартист MONATIK (Дмитрий Монатик), клип которого недавно попал в ТОП YouTube, долго шел к успеху. Сейчас артист создал свой продюсерский центр MONATIK Corporation и занимается продюсированием других артистов. Но был в его жизни период, когда и сам артист отчаянно старался найти себе продюсера, чтобы сделать новый виток в карьере.

Однако как Дмитрий ни старался, в тот момент знаменитые украинские продюсеры не хотели работать с ним. О своих трудностях MONATIK рассказал в интервью "Слава+".

"Потапу писал, но он отказал в сотрудничестве. Он сказал, что не знает, что делать с моим материалом, как с ним работать, это что-то другое для него. Это был пик отчаяния, когда я понял, что надо что-то делать. Я высылал демки (демо-версии песен – Ред.) Юрию Никитину, Потапу. Я понял, что у меня не получается работать самому. Но никто не захотел сотрудничать со мной, и я им за это очень благодарен сегодня", – признался артист.

Потап, MONATIK, Юрий Никитин
Потап, MONATIK, Юрий Никитин
Фото: instagram.com/monatik_official, instagram.com/realpotap, instagram.com/yuriynikitin

Напомним, MONATIK Corporation представили новый премиальный смартфон Samsung Galaxy S20 FE.

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Потап MONATIK Юрий Никитин
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