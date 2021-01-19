Молодую жену Петросяна сравнили с дочерью Михаила Боярского

Татьяна Брухунова рассказала, как относится к такому сравнению

Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которая недавно удивила новым образом, решила пообщаться со своим подписчиками. В Instagram она ответила на популярные вопросы.

Когда Татьяна публикует фото, на которых она без очков и с макияжем, многие ей пишут, что она похожа на дочь Михаила Боярского актрису Елизавету Боярскую.

Один из подписчиков поинтересовался, как она относится к такому сравнению и не обижает ли ее это. По словам Татьяны, такие ассоциации ее ни обижают. Но вот сама она сходства не видит.

"Разве может быть обидно, когда тебя сравнивают с красивой женщиной и талантливой актрисой?! Я видела Елизавету несколько раз на театральной сцене. И это было прекрасно! Правда, я сходства между нами не вижу. Если только ямочки", – ответила Брухунова.

Предлагаем сравнить, похожи ли Татьяна Брухунова и Елизавета Боярская?

Татьяна Брухунова и Елизавета Боярская Фото: instagram.com/bruhunova, instagram.com/lizavetabo

Татьяна Брухунова и Елизавета Боярская Фото: instagram.com/bruhunova, instagram.com/lizavetabo

Татьяна Брухунова и Елизавета Боярская Фото: instagram.com/bruhunova, instagram.com/lizavetabo

Ранее мы рассказывали о новой помощнице Евгения Петросяна.

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